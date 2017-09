Maurice Bandaman: L'appui du Maroc est essentiel pour dynamiser le cinéma ivoirien

La coopération avec le Maroc dans le cadre de programmes cinématographiques conjoints constitue un atout essentiel pour la dynamisation du 7ème art ivoirien, a indiqué, lundi à Abidjan, le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, Maurice Bandaman.

"La coopération avec le Maroc, notamment à travers l’appui du Centre cinématographique marocain qui nous a toujours prêté assistance, constitue un atout essentiel à la dynamisation de notre cinéma", a affirmé le ministre, lors de la cérémonie de clôture de la Semaine du cinéma marocain (20-25 septembre), qui s'est déroulée en présence, notamment de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani. Le ministre s’est, en outre, félicité du bon déroulement de ce rendez-vous cinématographique qui, a-t-il rappelé, a drainé un public nombreux et dont le succès a été rendu possible grâce, notamment au soutien et à la mobilisation de la représentation diplomatique du Royaume à Abidjan.

Cette manifestation, qui intervient en application de l’accord de coopération culturelle liant le Maroc et la Côte d’Ivoire, vient raffermir les échanges culturels entre les deux pays frères, a-t-il souligné. "Depuis 2011, nous avons engagé une belle coopération avec le Maroc en matière cinématographique. Nous voulons tirer le maximum de profit de cette coopération qui met à notre disposition toute l’expérience du Maroc, un grand pays du cinéma", a-t-il souhaité. "Au terme de cette belle Semaine du cinéma, nous tenons à exprimer nos remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour sa bienveillance et à exprimer notre fierté d’avoir cette coopération", a-t-il noté.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc a relevé que cet événement a permis d'asseoir un rapprochement du public ivoirien du cinéma marocain de même qu’il a offert l’opportunité aux professionnels des deux pays de scruter les moyens de développer "nos collaborations et nos coproductions et de servir davantage la communauté d’intérêts en matière culturelle". "La culture, qui cimente les liens entre nations, fait que les peuples se connaissent, s’apprécient et se découvrent et donc d’avancer ensemble vers un avenir meilleur", a-t-il poursuivi. M. Kettani a, d'autre part, souligné que, conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, "nous travaillons main dans la main avec les autorités ivoiriennes pour développer les aspects politique et économique de notre coopération, mais aussi le volet culturel, élément fondamental de nos relations bilatérales".

La Semaine du cinéma marocain en Côte d'Ivoire s'est achevée par la projection du dernier film programmé, en l’occurrence "Petits bonheurs" (85 min) de son réalisateur, Mohamed Chrif Tribak, visiblement très ému par l’interaction du public ivoirien. "Je ne m’attendais vraiment pas à la réaction d’aujourd’hui. Ça m’a vraiment touché de voir le public ivoirien vivre ce film et le suivre avec une telle attention et une telle réceptivité", a-t-il déclaré à la MAP. "Ce qui m’a touché aussi, c’est de voir un public averti composé de jeunes étudiants du cinéma, de critiques et de cinéastes manifester un tel intérêt pour mon film", a ajouté le réalisateur marocain.