Matic pratiquement à United

Le Serbe Nemanja Matic (Chelsea) serait tout proche de signer à Manchester United pour un montant de 40 millions de livres (44,7 M EUR), selon les médias anglais qui se basent notamment sur une photo du milieu de terrain revêtu d'un survêtement d'entraînement des Red Devils.

Selon les mêmes sources, Matic, 28 ans, aurait déjà passé sa visite médicale réglementaire dimanche.

Mais Manchester United n'a toujours pas confirmé le transfert. Et son manager José Mourinho, qui avait fait venir à Chelsea Matic en janvier 2014 lorsqu'il dirigeait les Blues, s'est contenté d'un laconique: "J'attends les nouvelles".

Mais il a ensuite laissé entendre que le Serbe serait tout proche d'Old Trafford: "Je sais qu'il désire très, très fort son transfert. Et quand un joueur veut si ardemment quelque chose, la chance est plus grande. Alors, je pense que nous avons une chance de l'avoir..."

En revanche, Mourinho a apposé une fin de non recevoir au départ du milieu de terrain belge Marouane Fellaini vers le club turc de Galatasaray.

"Ce sera plus facile pour Galatasaray de m'engager que Marouane. S'ils veulent un manager, ils ont une chance, mais ils peuvent tirer un trait sur Marouane", a lancé le technicien portugais après le match amical gagné en Norvège dimanche.

Fellaini a d'ailleurs ouvert le score face à Valerenga (3-0).