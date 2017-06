Match à enjeu majeur pour le WAC en Ligue des champions

Le Wydad de Casablanca croisera le fer, ce dimanche à partir de 21 heures au stade Borj Al Arab à Alexandrie, avec la formation égyptienne d’Al Ahly, dans un match comptant pour la troisième journée de la phase de poules (groupe D) de la Ligue africaine des clubs champions.

Une rencontre décisive à un pourcentage élevé dans la course à la qualification au tour des quarts de finale de la C1 continentale. Pour le WAC, qui reste sur une défaite concédée à Lusaka devant l’équipe zambienne de Zanaco FC (1-0), la mission se veut des plus claires : regagner la maison sans le moindre dégât. Autrement dit, une victoire ou un nul constitueraient une bonne opération dans la mesure où les Rouges boucleraient la phase aller de la compétition sur une bonne note et conserveraient par là même leurs chances intactes de passage au tour suivant.

Arrivée au Caire à la première heure jeudi matin, la délégation wydadie a rejoint aussitôt la ville côtière d’Alexandrie en vue de peaufiner son programme de préparation comprenant trois séances dont celle de samedi prévue au stade Borj Al Arab à la même heure que celle du match de dimanche.

Lors de cette rencontre, le WAC devra faire sans deux éléments clès : le défenseur sénégalais Mourtada Fall encore convalescent et Ismaïl El Haddad qui, apparemment, n’est pas au meilleur de sa forme. Quant aux autres éléments, ils se disent tous décidés à franchir ce cap et à donner le meilleur d’eux-mêmes devant l’adversaire cairote qui vient de décrocher le titre de champion local et qui sera certainement soutenu par pas moins de 10.000 spectateurs autorisés par les autorités égyptiennes à suivre les débats de cette partie.

Pour le coach des Rouges, Hocine Ammouta, le match ne sera pas une simple sinécure face au National du Caire, un club précédé par son aura et qui compte dans ses rangs de bons joueurs. Avant d’ajouter que la dernière victoire en championnat aux dépens du Kawkab de Marrakech a boosté le moral du groupe qui aspire à conserver cet élan positif lors de ce match qui sera sifflé par un trio d’arbitrage tunisien conduit par Youssef Essrayri secondé par Anouar Hmila et Marwene Saad.

Comme précité, au cours des deux premières manches de cette Ligue des champions, édition 2017, le WAC avait entamé la compétition du bon pied, en surclassant à domicile les Camerounais de Coton Sport Garoua (2-0) avant de s’incliner en déplacement devant Zanaco FC. D’ailleurs, cette formation zambienne recevra ce samedi au Heroes National Stadium à Lusaka son homologue camerounaise, un match qui sera arbitré par l’Ivoirien Abou Coulibaly assisté par ses compatriotes Bi Valere Gouho et Kouame Gabriel Kangah.

A noter que seules les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour des quarts de finale qui se jouera en aller et retour, respectivement les 8, 9 et 10 septembre et les 15, 16 et 17 dudit mois.

Il convient de rappeler en dernier lieu que le second représentant du football national en compétition africaine, le FUS, devait accueillir vendredi au Complexe Moulay El Hassan à Rabat le Club Africain de Tunisie pour le compte de la 3ème journée du groupe A de la Coupe de la CAF.