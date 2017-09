Marrakech, la nouvelle destination pour l'aviation d'affaires

Demain s’ouvre, à l’aéroport international de Marrakech-Ménara, la deuxième édition du Salon de l’aviation d’affaires dénommé «MEBAA Show Morocco».

Seul événement dédié à l'aviation d'affaires en Afrique du Nord, MEBAA Show Morocco se tient sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il est organisé par F&E Aerospace pour le compte de la Middle East and North Africa Business Aviation Association (MEBAA), une organisation à but non lucratif fondée il y a 11 ans.

«Cet événement en plein air est la plate-forme idéale pour les fournisseurs et les acheteurs de l’aviation d’affaires afin d’échanger et d’établir de nouvelles relations en Afrique du Nord», ont indiqué les organisateurs soulignant que ce salon est, pour de nombreux exposants et les principaux acteurs de ce marché, l’occasion de rencontrer de nouveaux fournisseurs, d’établir de nouveaux contacts et surtout de découvrir les dernières innovations.

En plus de promouvoir l'aviation d'affaires au Maroc et de renforcer son potentiel de croissance au Maroc et dans la région, MEBAA Show Morocco entend aussi « contribuer à renforcer l'importance de l'aviation d'affaires auprès des futurs propriétaires et opérateurs, tout en abordant les problématiques de transport rencontrées dans la région », ont soutenu les promoteurs de cet événement.

A noter que plus de 2500 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous incontournable pour toute entreprise impliquée dans l’aviation d’affaires et qui comprend une aire d’exposition d’appareils fixes, 65 exposants et 30 avions.

Comme l’ont rappelé les organisateurs, la flotte de l’aviation d’affaires dans le Nord de l’Afrique augmente presque deux fois plus que le taux de la moyenne mondiale. D’après ces derniers, « l'Afrique du Nord a enregistré une hausse de 6,3% des stocks en 2013 avec plus de 130 avions d’affaires et turbopropulseurs - comparativement à une augmentation moyenne mondiale de 3,7%». Ce qui n’est pas rien dans cet environnement en plein expansion.

Il faut dire que cette forte augmentation est liée à l’environnement économique prospère dans la région, notamment au Maroc et à une élite fortunée croissante qui utilise les avions d'affaires en nombre croissant, ont-ils expliqué.

Ainsi, ce n’est donc pas un hasard si «le gouvernement marocain a reconnu le potentiel d'emploi et de développement offert par le secteur et investit activement dans la création d'un environnement attractif pour les constructeurs afin de s’y établir». Notons que la principale mission de MEBAA est de fournir aux adhérents une plateforme de compréhension et de communication des besoins et des avantages de l’aviation d’affaires dans la région MENA.

Pour rappel, la première édition de «MEBAA Show Morocco», organisée à Casablanca, avait attiré plus de 2.000 visiteurs et 57 exposants.