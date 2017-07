Marrakech, capitale mondiale de l’industrie des gaz de pétrole liquéfiés

Les ventes de ciment ont accusé une baisse de 9,2% au premier semestre 2017, après un retrait de 5,8% à fin mai 2017 et une hausse de 1,7% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Ce repli recouvre le retrait exceptionnel de 30,6% durant le mois de juin 2017 qui a coïncidé avec le mois de Ramadan qui enregistre habituellement un ralentissement de l'activité dans ce secteur, souligne la DEPF dans sa note de conjoncture pour le mois de juillet.

La baisse enregistrée à fin juin 2017 a concerné l’ensemble des régions du Royaume, à l’exception de celles de Guelmim-Oued Noun (+35,3%), Dakhla -Oued Ed-Dahab (+28,3%) et Souss-Massa (+0,4%), relève la DEPF.

Par ailleurs, l’encours des crédits bancaires alloués au secteur immobilier s’est accru de 3,7% à fin mai 2017 à plus de 252 milliards de dirhams (MMDH), après une augmentation de 1,8% un an auparavant, tiré par le comportement toujours favorable des crédits accordés à l’habitat (+4,8%) et la hausse des crédits attribués à la promotion immobilière de 0,5%, après un repli de 7,3% à fin mai 2016, précise la même source.a World LPG Association (WLPGA), l’association mondiale pour le développement du GPL (butane/propane) dans le monde, organise du 3 au 5 octobre 2017 à Marrakech, le 30ème Forum mondial de l’industrie du GPL (World LPG Forum).

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté Mohammed VI, cet événement, d’envergure internationale et unique en son genre, est le premium évènement annuel de l’industrie du GPL (butane/propane) dans le monde.

Le World LPG Forum regroupe chaque année et dans différentes villes du monde, des acteurs institutionnels et du secteur privé de premier plan, ainsi que l’ensemble des intervenants de la chaîne de valeur de l’industrie du GPL. L’objectif est d’échanger autour des dernières évolutions du secteur, de ses potentiels de croissance à long terme, ainsi que de l’établissement de nouvelles relations d’affaires.