Marrakech accueillera prochain le MEBAA Show en septembre

La deuxième édition du Salon MEBAA Show Morocco aura lieu les 12 et 13 septembre prochain à l’aéroport international Marrakech-Ménara, annonce-t-on auprès des organisateurs.

Organisé par Middle East and North Africa Business Aviation Association, cet événement en pleine expansion devrait attirer plus de 2.500 visiteurs professionnels et accueillir 65 exposants, indique les initiateurs de ce salon dans un communiqué, ajoutant que la Conférence MEBAA se déroulera la veille du salon, le 11 septembre.

Plusieurs entreprises majeures dans le secteur participent à ce salon, dont Boeing Business Jets, avec d’autres exposants provenant de différents pays tels qu’Africair (USA), Jet Aviation (Suisse) et Jetex (Emirats arabes unis), en plus d'entreprises marocaines, dont Air Ocean Maroc, rapporte la MAP.

"Les opportunités pour l’aviation d’affaires sont nombreuses au Maroc", affirme le fondateur et président exécutif de MEBAA, Ali Alnaqbi dans le communiqué, relevant que "l'industrie est actuellement en plein essor, avec d’importants acteurs investissant dans la région et un gouvernement fortement engagé à soutenir le développement d’infrastructures. C’est le moment parfait pour découvrir les opportunités offertes par la région et le MEBAA Show Morocco est pour cela la plateforme idéale".

La réputation du Maroc dans l’industrie de l’aviation d’affaires ne cesse d’augmenter tandis que les acteurs majeurs du secteur reconnaissent les opportunités qui y sont offertes. Avec son positionnement géographique stratégique par rapport à l’Europe, au Moyen-Orient et au reste de l’Afrique, le Maroc est devenu une destination de choix pour les entreprises telles que Boeing cherchant à se développer à l’international, le secteur de l’aéronautique bénéficiant d’un fort appui du gouvernement. En outre, des rapports indiquent que les objectifs du pays pour l’aéronautique en 2020 comprennent l’apport de 100 nouveaux investisseurs, la création de 23.000 emplois et de 1,6 milliard de dollars de revenus.

La taille de la flotte d’avions d’affaires a été multipliée par deux au cours des dix dernières années. L’Afrique prévoit l’acquisition d’avions pour une valeur de 7 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, dont 80% seraient de petites ou moyennes catégories selon les prévisions 2016 – 2025 du marché de l’aviation d’affaires par Bombardier. Ce même rapport estime une croissance annuelle de la flotte de 3,2%. Middle East and North Africa Business Aviation Association est le représentant officiel de l’aviation d’affaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA) mais également membre de l'International Business Aviation Council (IBAC).

MEBAA est une association à but non lucratif créée en 2006 dont la principale mission est de fournir à ses membres une plateforme de compréhension et de communication des besoins et des avantages de l’aviation d’affaires dans la région MENA.