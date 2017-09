Marrakech accueille le premier sommet de “Women in Africa”

Plus de 300 femmes et hommes d'Afrique et du monde entier, de tous les secteurs, prendront part au premier sommet de « Women in Africa » (WIA), une initiative mondiale mettant les talents féminins au cœur de la construction d'une Afrique inclusive, prévu du 25 au 27 septembre courant à Marrakech.

Cette initiative sans précédent a pour vocation d’encourager les entreprises internationales et panafricaines à identifier, rassembler et accompagner les talents féminins, ont indiqué les organisateurs.

Plusieurs activités figurent au programme du sommet qui s’articulera autour du thème « Investir pour une meilleure gouvernance avec les femmes africaines » et dont l’objectif consistera à identifier des actions à mettre en œuvre et définir une feuille de route précise et créer ainsi une initiative mondiale pour une Afrique inclusive.

En effet, les participants seront conviés à des conférences, master classes et laboratoires de réflexion collaboratifs réunissant des experts internationaux sur les sujets en relation avec l’agriculture, l’énergie, l’entrepreneuriat, la finance, la nutrition et l’eau, selon un programme qui sera détaillé dans les prochains jours.

Women in Africa est structuré autour de trois piliers, WIA Institute, WIA Club et WIA Philanthropy et adopte une approche de catalyseur, rassemblant les parties prenantes au sein d’une communauté, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Ces derniers précisent que les rênes de l’initiative ont été confiées à Aude de Thuin, spécialiste des questions de femmes sur les sujets d’économie et de société.

« Les femmes africaines produisent jusqu’à 65% des biens économiques du continent, mais elles ne représentent que 8,5% des emplois non-agricoles. WIA souhaite contribuer à changer la donne », a rappelé Aude de Thuin.

Selon cette dernière, qui est aussi la fondatrice du Women’s Forum, « en créant une plateforme pour rassembler leaders africains et internationaux afin de travailler sur des feuilles de routes sectorielles, nous souhaitons sensibiliser les entreprises internationales et panafricaines à l’importance de l’empowerment des femmes pour accélérer la croissance inclusive en Afrique ».

Ce n’est pas tout. A travers cette plateforme, ajoute-t-elle, « nous voulons ainsi transmettre la dynamique d’une communauté de talents pour une nouvelle gouvernance dont le monde a besoin. »

Pour mener à bien ce projet, Aude de Thuin s’est entourée de personnalités influentes du continent telles que Ismaël Douiri, CEO de Attijariwafa Bank; Nigest Hailé, fondatrice de Cawee Ethiopie; Nayé Bathily, directrice, Banque mondiale.

Notons aussi que tous les membres de l’Advisory Board de WIA et ambassadrices représentant WIA sur le continent l’accompagnent également dans ce projet, à l’instar de Patricia Nzolantima (RDC), Candace Nkoth-Bisseck (Cameroun), Irène Kiwia (Tanzanie), Tessy Kayitana (Rwanda), Hafsat Abiola (Nigeria), Mariame Fonfana (Côte d’Ivoire) et Hindou Ibrahim Oumarou du Tchad.

Organisé en partenariat avec France Média Monde, Huffington Post Maghreb et IC Publications, premier Sommet de WIA verra la participation de Zuriel Oduwole, activiste engagée dans l’éducation des jeunes filles en Afrique; Elizabeth Medou Badang, PDG Orange Cameroun; Joel Macharia, fondateur et président directeur général d’Abacus.

Prendront part également à ce sommet : Evelyne Tall, ancienne directrice générale du groupe Ecobank; Takunda Chingonzo, fondateur du TechVillage ainsi que Mehdi Lahlou de Roland Berger et Lamia Bazir, présidente de la fondation des femmes rurales au Maroc.