Marrakech abrite la 36ème édition du Championnat d'Afrique des nations de lutte

Le Marocain Fouad Meskout réélu pour un second mandat à la tête de l'Union africaine des luttes associées

En marge de ces championnats d'Afrique des nations des luttes (cadets, juniors, séniors et féminine) prévus du 26 au 1er mai à Marrakech a eu lieu également le congrès électif du conseil africain de l'Union africaine des luttes associées. Le congrès a connu la participation de plus de 33 pays et celle du président de l'Union mondiale de la lutte (UWW) le Serbe Menad Lalovic qui a assisté aux travaux de l'assemblée, marquée par l'approbation des rapports moral et financier de l'exercice 2013-2016. Cette assemblée a clôturé ses travaux par la réélection pour un deuxième mandat consécutif du Marocain Fouad Meskout en tant que président de l'Union africaine des luttes en obtenant 32 voix sur les 33 membres présents.

Le rideau est levé le mercredi à Marrakech sur la 36ième édition du championnat d'Afrique par les épreuves des cadets, juniors et se poursuivra jusqu'à dimanche avec les épreuves de la lutte séniors dans les deux styles olympiques à savoir les luttes gréco-romaine et libre pour s’achever le dimanche avec les finales et la cérémonie protocolaire des remises des médailles, des diplômes et les coupes aux vainqueurs.

Pour ce qui est des premiers résultats des jeunes, le Maroc a obtenu dans la catégorie des cadets en lutte gréco-romaine 3 médailles d'or, 3 médailles en argent et une médaille en bronze, ce qui lui a valu la première place par équipes avec 88 points devant la Tunisie (57 points) et l'Algérie (39 points). A signaler que le Maroc n'a pas engagé d’équipe féminine.