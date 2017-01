Maroc-Togo, le match de l’ultime chance pour le Onze national

Le Onze marocain jouera, ce soir à partir de 19 heures au stade d’Oyem, son va-tout contre son homologue togolais pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules (groupe C ) de la Coupe d’Afrique des nations au Gabon.

Après sa défaite lors de la première manche face à la formation de la RD.Congo, l’équipe nationale se trouve dans une situation des plus délicates, n’ayant qu’une seule option, la victoire si elle veut raviver ses chances de qualification au prochain tour.

Au lendemain de la déconvenue, la sélection marocaine, dans toutes ses composantes, a tâché d’oublier ce déboire et de retrouver une dynamique positive dans l’espoir de mettre tous les atouts de ses côtés et d’être fin prête mentalement et physiquement le jour J.

L’équipe s’était entraînée dans de bonnes conditions et le sélectionneur national, Hervé Renard, s’est appliqué dans ses discours à remonter le moral à ses joueurs, les incitant à fournir davantage d’efforts en vue de franchir le cap des Togolais qui ont gagné en confiance suite à leur nul forcé d’entrée devant les Ivoiriens, tenants du titre.

La victoire donc et rien d’autre car une issue de parité risquerait de faire entrer l’équipe nationale dans des calculs qui la desserviront certainement au décompte final. Hervé Renard est au fait mieux que quiconque de la situation, faisant savoir qu’ «on ne va pas nous décourager même si le prochain match sera aussi âpre. A nous de redresser la barre et de nous mettre dans de bonnes conditions pour nous remettre en selle ».

Une note d’optimisme également partagée par le capitaine Mehdi Benatia qui s’est dit confiant, soulignant dans un post sur son compte Instagram que le Onze national doit se dépenser davantage et affirmer sa personnalité au cours des deux prochains matches, ajoutant qu’en étant déterminés et efficaces, le résultat souhaité peut être à l’ordre du jour. Et de préciser que l’EN est tenue de gagner face au Togo soulignant que le match de la troisième journée contre la Côte d’Ivoire sera comme une finale.

A l’instar du chevronné Mehdi Benatia, le néophyte Youssef Ait Bennaser croit dur comme fer en les chances de l’équipe nationale, signalant à l’AFP «le bon état d’esprit qui règne au sein du groupe malgré la défaite. Les joueurs sont très motivés et concentrés sur la prochaine rencontre face au Togo ». Et de poursuivre que «c’est une CAN très serrée comme en témoigne le nombre de matchs nuls enregistrés lors de la première journée. Lors de nos deux prochains matches, ce sera à nous de faire le jeu et il va falloir montrer la même envie et la même détermination que lors du premier match». Ait Bennaser, sociétaire du club français de l’AS Nancy, a ajouté : «Nous avons conscience de nos qualités et nous restons confiants pour la qualification ».

Quant au président de la FRMF, Fouzi Lakjaâ, qui a tenu à préciser que ce n’est pas le moment de discuter les choix du sélectionneur, il a déclaré qu’ «il nous reste encore deux matches et c’est à nous de nous ressaisir. Les joueurs ont le moral au beau fixe et ils vont se déployer à fond et mettre à l’épreuve toutes leurs énergies pour être à la hauteur des aspirations», rapporte l’AFP.

Bref, si lors de sa sortie inaugurale, le Onze national s’était montré combattif, disputant toutes les balles et gagnant pratiquement tous ses duels, l’heure est de fournir plus d’efforts, de faire le jeu et de livrer une prestation offensive susceptible de le mener à bon port.

A noter que le match Maroc-Togo sera précédé par la confrontation qui mettra aux prises la Côte d’Ivoire avec la RD.Congo.





Programme du vendredi

2ème journée

16H00 : Côte d’Ivoire – RD. Congo

19H00 : Maroc - Togo