Maroc Export lance un cycle de conférences sur le “Made in Morocco”

Maroc Export vient de lancer un cycle de conférences sur le "Made in Morocco", dont la première aura lieu le 25 mai à Casablanca, sous le thème "Les marques régionales : une marque du rayonnement du Royaume".

Initiée dans le cadre de son think tank "Think Made in Morocco", cette conférence a pour objectif de faire émerger des propositions pratiques liées aux "marques territoriales" qui confortent l’identité de la "marque Maroc", indiquent les organisateurs dans un communiqué. Alors que le travail de réflexion sur la "Marque Maroc" et le label "Made in Morocco" est fraîchement entamé au niveau national, des marques régionales et territoriales émergent avec la mise en place de la régionalisation avancée, souligne-t-on.

Les participants à cette conférence aborderont trois thématiques majeures liées au rôle du marketing territorial dans l’attractivité du "Made in Morocco", à savoir "La régionalisation avancée et les marques-région : quelles synergies pour la marque Maroc ?", "Attractivité territoriale : vers quel(s) modèle(s) de développement des marques régionales ?" et "Soft Power territorial : construire et consolider l’identité de nos régions", rapporte la MAP.

Autant de questions qui seront abordées dans le cadre de cette conférence qui fait suite à plusieurs réunions de débat et de réflexions organisées par Maroc Export dans le cadre de son think tank "Think Made in Morocco".

Lancé en décembre 2015, le think tank "Think made in Morocco" a tenu ses réunions de réflexion, d’échange et de débats impliquant plusieurs experts et institutionnels de différents domaines publics et privés.

L’objectif étant de définir une image de marque consensuelle pour le "Made in Morocco" valorisant l’ensemble des aspects liés à cette image, favoriser le rapprochement des actions de promotion du "Made in Morocco" menées par les différents intervenants publics et privés et développer une intelligence collective au service de la promotion du “Made in Morocco”.