“Maroc Conjoncture ” consacré aux relations Maroc-Afrique

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) a annoncé la parution du 287ème numéro de sa lettre mensuelle «Maroc Conjoncture» portantsur les relations entre le Maroc et l'Afrique. Selon un communiqué du CMC, il s’agit d’une édition spéciale qui s’articule autour de plusieurs axes, notamment«La coopération MarocAfrique : les moteurs de la croissance africaine», «Le commerce MarocAfrique : perspectives de développement prometteuses», «Les investissements directs étrangers: un potentiel particulier du Maroc pour l’Afrique»,«Le positionnement compétitif du Maroc : dansle peloton de tête africain», «Le transport entre le Maroc et l’Afrique : un secteur en plein essor» et«Le potentiel de croissance en Afrique : perspectives de consolidation». Plusieurs développements ré- cents, tels que les multiples visites de S.M le Roi Mohammed VI, la réinté- gration du Maroc à l’Union africaine, la consolidation de la présence du secteur privé marocain en Afrique et les grands projets communs en perspective, donnent à espérer que lesrelations Maroc-Afrique prennent le chemin d’un modèle de co-développement Sud-Sud, a souligné le CMC, estimant que «dès lors, il devient incontournable de s’interroger sur l’avenir de l’économie africaine et particulièrement sur les moteurs de sa croissance». Il en ressort que l’agriculture, la mobilisation des infrastructures notamment dans le domaine de l’énergie et les services sont les secteurs à fort potentiel, a-t-il noté, ajoutant que la coopération entre le Maroc et les autres économies du continent noir dépasse le simple cadre économique pours’étendre à de nombreux autres domaines(culture, religion,sé- curité, etc.). L’objectif recherché est d’intensifier les échanges et de renforcer le partenariat, a précisé le CMC, estimant que cette coopération Sud-Sud connaîtrait, à l’avenir, un regain de dynamisme à la faveur du retour effectif du Maroc au sein de la communauté africaine depuis fin janvier 2017. Dans ce sens, le Centre a fait remarquer que la stratégie développée par le Maroc enversle continent africain ambitionne de l’affirmer en hub régional, au service du codéveloppement dans différents domaines. Selon le communiqué, cet engagement s’est matérialisé par l’implication des entreprises publiques marocaines dansla mise enœuvre de différents projets ayant trait au développement des infrastructures de base, les opérateurs privés se sont engagés au développement des secteurs de services soutenus par une diplomatie économique dynamique. Puisantsa force motrice de la dé- mographie, desressources naturelles mais aussi des opportunités d’investissements de plus en plus attractives, la dynamique de croissance en Afrique a pris un nouvel élan ces dernières années. L’économie africaine enregistre désormaisl’un desrythmes de croissance les plus soutenus parmi les ré- gions en développement, et ce en dépit des disparités persistantes entre les différentes zones du continent. Les perspectives pour les années à venir semblent s’inscrire dans la même tendance avec la consolidation des facteurs de croissance les plus déterminants, a indiqué le CMC, estimant que la progression de la production et des revenus à l’échelle du continentse maintiendra dansles années à venir à un rythme dépassant la moyenne de 4,5% par an malgré les incertitudes pesant sur l’environnement international.