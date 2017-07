Mark Ruffalo : Le film solo sur Hulk ne verra jamais le jour

A chaque apparition publique ou presque, c'est la même rengaine et Mark Ruffalo a droit à la traditionnelle question autour du prochain long métrage Hulk. Sauf que cette fois-ci, l'acteur s'est voulu plus catégorique : "Le film solo sur Hulk ne verra jamais le jour", a-t-il déclaré à Variety dans le cadre de la D23, où il venait présenter Avengers : Infinity War en compagnie de bon nombre de ses partenaires de jeu. Mais ce n'est pourtant pas une question d'envie de son côté ou de celui de Kevin Feige.

"Universal détient les droits d'un film solo Hulk et, pour quelque raison que ce soit, ils ne savent pas comment jouer avec Marvel et ne veulent pas gagner d'argent", a poursuivi l'interprète de Bruce Banner alors que l'exemple récent de Spider-Man : Homecoming a prouvé que la Maison des Idées pouvait s'accorder avec un autre studio autour d'un personnage aussi iconique. Une fois sa déclaration reprise sur différents supports, Mark Ruffalo a néanmoins tenu à tempérer ses propos sur Twitter. "Je veux qu'il y ait un film solo sur Hulk.

Je sais que j'ai dit qu'il n'y en aura pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas", a-t-il écrit. Prochain chapitre dans les jours à venir, pendant le Comic-Con de San Diego qui se tiendra du 20 au 23 juillet ? Ou au moment de la sortie de Thor : Ragnarok, qui marquera le retour d'Hulk sur grand écran le 25 octobre.