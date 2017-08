Marjane et Saïssi s’illustrent au Gut Bissenmoor Classic

Les golfeurs marocains Ahmed Marjane et Mehdi Saissi ont signé de bonnes performances au Gut Bissenmoor Classic, épreuve du PRO Golf Tour allemand, indique l’Association du Trophée Hassan II de golf (ATH).

Après sa contre-performance en Pologne, Marjane, du Team ATH, a réussi à disputer le 3ème Tour de la compétition en franchissant un Cut établi à +5. Il est rejoint par Mehdi Saïssi qui voit ses efforts récompensés. En revanche, Karim El Hali qui a joué dans le par le 2ème jour n’a pas réussi à effacer totalement le +8 du 1er jour, précise l’ATH dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.

Les difficiles conditions atmosphériques ont constitué un handicap pour les joueurs lors du 3ème et dernier tour. C’est ainsi qu’Ahmed Marjane a terminé 34ème à +9 (77 lors du dernier tour) et Mehdi Saïssi 42ème à +11. Le Tournoi a été remporté par l’Allemand Marco Iten (67, 71, 68).

Le Français Stanislas Gauthier tout comme les Allemands Hinrich Arkenau et David Heinzinger, habitués des podiums, terminent à la hauteur d’Ahmed Marjane.