Marion Bartoli a frôlé la mort

Dans un entretien au «Times», l’ancienne championne Marion Bartoli avoue avoir eu peur pour sa vie.

Marion Bartoli va mieux. Qu’on se le dise. Un an après avoir été atteinte par un virus, l’ancienne championne de tennis a retrouvé la santé et a repris du poids. «Je vais heureusement beaucoup mieux. Je me sens en pleine forme après avoir connu la période la plus difficile de ma vie», confiait-elle en mai à «L’Express». Libérée de ses démons, Marion a ainsi pu courir le marathon de New York et surtout, retrouver les courts de Roland-Garros au mois ...

De retour dans la lumière, Marion a accepté de se confier à coeur ouvert dans un entretien accordé au «Times». Elle confesse à travers cette longue interview qu’en mai 2016, elle a eu peur de mourir dans son sommeil. Sa faiblesse était alors à son apogée, incapable même de monter les marches de son appartement. «Je ne savais pas si je serais encore en vie le lendemain matin. Mais je me disais que si je devais mourir à Wimbledon, je l’accepterais». Marion explique également que c’est dans le tennis qu’elle a trouvé sa rédemption. Alors qu’elle était hospitalisée à Paris, nourrie par perfusion, Marion était fatiguée et ne pouvait regarder seulement ses derniers jeux de sa finale de Wimbledon face à Sabine Lisicki. Mais heureusement, la jeune femme a trouvé la force de s’en sortir pour retrouver une vie normale. «Je me sens de nouveau vivante et prête pour fonder une famille. Chaque jour, je me sens bénie d’être à nouveau en bonne santé».