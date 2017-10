Mariah Carey s'attire les foudres du public

Dans la nuit du dimanche 1er octobre au lundi 2, une fusillade a éclaté lors d’un concert en plein air à Las Vegas. 50 personnes ont été tuées et plus de 400 autres personnes ont été blessées. Si le tireur s’est suicidé, son identité a été dévoilée. En revanche, les raisons de son attaque restent toujours indéterminées. Les messages de soutien des personnalités se multiplient sur la Toile. Céline Dion n’a pas tardé à réagir sur son compte Twitter officiel. "Je prie pour toutes les victimes innocentes et leurs familles à Las Vegas. Céline xx", a-t-elle écrit. Mais une célébrité a malheureusement fait un bad buzz en voulant s’exprimer à ce sujet. Il s’agit de Mariah Carey.

Alors qu’elle devait donner une interview promotionnelle pour son album de Noël, qu’elle sort tous les ans avec le fameux titre « All I Want For Christmas is You », la chanteuse est apparue allongée sur un divan, avec en fond un sapin de Noël. Une image qui n’a pas plus aux téléspectateurs de l’émission britannique Good Morning Britain. Alors que Mariah Carey adressait un message de soutien et confiait sa tristesse concernant le drame de Las Vegas, les téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement sur Twitter. Des messages tels que "Pourquoi Mariah Carey est assise comme si elle pensait qu’elle allait être photographiée pour un magazine alors qu’elle donne une interview au sujet d’une fusillade ?" Si ses fans ont tenté d’expliquer la décoration, personne ne comprend pourquoi elle était allongée sur ce fameux divan… Une maladresse de plus pour Mariah Carey !