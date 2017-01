Mariah Carey et Elton John Un show qui rapporte des millions

Mariah Carey s’est bel et bien remise de son fiasco du nouvel an. Le 31 décembre dernier, la diva avait raté sa prestation lors du célèbre concert organisé à Times Square, le New Year’s Rockin’Eve. Après de gros problèmes de son, la chanteuse avait lâché prise en plein milieu de son show. Un cauchemar pour la star qui avait crié au scandale en suggérant même que sa prestation avait été sabotée.

Après avoir passé des jours à se repasser en boucle cette humiliation en plein New York, Mariah Carey a retrouvé la force de rebondir… moyennant des millions de dollars. Comme le rapporte TMZ, la diva a réussi à conjurer le sort en se produisant lors d’un mariage à Londres, le week-end dernier. L’Américaine, ainsi qu’Elton John, ont ainsi été engagés par un milliardaire russe, Valery Kogan, pour chanter à la cérémonie de sa petite-fille.

La jeune femme de 19 ans avait en effet demandé à son grand-père de faire appel à Mariah Carey pour mettre un peu d’ambiance lors de sa somptueuse réception, organisée à l’hôtel Landmark, qui a duré au total 9 heures. TMZ révèle d’ailleurs qu’après la prestation d’Elton John, qui a chanté 12 titres, l’ex de Nick Cannon a pris le relais pour notamment interpréter son tube, We Belong Together.

Contrairement à son concert du Nouvel An, Mariah Carey a ravi ses convives en offrant un show parfait et sans aucune fausse note. Il faut dire que la diva avait de quoi être motivée puisqu’avec Elton John, cette dernière est repartie avec un chèque de 4,2 millions de dollars. Forcément, la star n’avait pas le droit à l’erreur.