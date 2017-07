Marhaba sur les chapeaux de roues

Les autorités marocaines et espagnoles ont décidé de limiter temporairement le transit des personnes qui s’adonnent au transport des marchandises à pied ou en voiture depuis Sebta.

Citant des sources de la Délégation du gouvernement de ce préside occupé, l’agence espagnole Europa Press précise que cette décision a pour objectif d’aider au bon déroulement de l’opération Marhaba 2017 et de faciliter davantage l’accès des touristes marocains à la ville.

Les forces de sécurité de Sebta ont, ainsi, empêché, lundi dernier, des transporteurs de marchandises d’accéder à cette cité, car elles prévoient que de nombreux Maghrébins résidant en France transiteront, au cours des prochains jours, par Sebta avant de regagner leurs pays d’origine pour y passer les vacances.

Il convient de rappeler qu’environ 2.000 personnes et 10.000 véhicules transitent par Sebta du lundi au jeudi en vue de s’approvisionner en marchandises destinées à être écoulées sur le marché marocain.

A signaler, par ailleurs, que 968.096 Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont été accueillis, jusqu’au 16 juillet courant, au niveau des différents points d’accès maritimes, aériens et terrestres depuis le lancement de l'opération Marhaba 2017.

Selon la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le flux de cette année a enregistré, à cette date, une hausse en termes d’arrivées de 5,36% par rapport à 2016, faisant remarquer que 452.559 personnes ont rejoint la mère patrie par voie aérienne et 515.537 par voie maritime, le site d’accueil du Port Tanger Med restant le point d’accès le plus utilisé avec 30% des arrivées.

Une forte affluence sera enregistrée à partir de la troisième semaine de juillet, qui correspond avec les grands départs des vacances d’été, fait observer le communiqué, relevant que depuis son démarrage le 5 juin, l’opération Marhaba se déroule dans de bonnes conditions, grâce aux moyens déployés et aux dispositions qui ont été prises en application des Hautes directives Royales. En ce qui concerne l'assistance sociale et médicale, 28.962 personnes ont été accompagnées par les équipes médicales et sociales, ajoute la Fondation, précisant que 4.157 personnes ont été assistées médicalement (soins et prises en charge), tandis que 24.805 ont reçu une assistance administrative, de transport et juridique.

Cette année, 20 sites d’accueil ont été mis en place et près de 1.000 personnes mobilisées en vue d’assurer les meilleures conditions de transit à nos concitoyens, note la même source. La Fondation Mohammed V pour la solidarité contribue, en partenariat avec plusieurs intervenants des secteurs public et privé, à l’organisation de cette opération humanitaire unique en son genre qui a accueilli et accompagné l’année dernière plus de 2,6 millions de personnes. La Fondation assure leur accueil à travers un dispositif qui compte 20 espaces aménagés (5 répartis entre la France, l’Italie et l’Espagne et 15 au niveau national situés dans les ports, les aéroports et les aires de repos), dont trois nouveaux sites inaugurés cette année dans les ports de Motril au Sud de l’Espagne et de Tanger Ville, ainsi qu’à l’aéroport de Marrakech Menara afin d’accompagner l’augmentation des flux. L’accueil est assuré par un service d’assistance sociale et médicale disponible en permanence afin d’accompagner et de prendre en charge les situations qui peuvent survenir et de répondre au mieux aux besoins d’aide, d’information et de secours.