L'opération de transit des Marocains résidant à l’étranger (MRE) "Marhaba 2017" se déroule dans de "bonnes conditions", a affirmé le directeur du pôle humanitaire de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Farid Tanjaoui Jazouli.

"L'opération de transit 2017 se déroule dans de bonnes conditions, grâce à la mobilisation des différents éléments relevant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, la Gendarmerie Royale, la Direction générale de la sûreté nationale, l’Administration des douanes et les autorités locales, et au déploiement des moyens humains et logistiques nécessaires", a indiqué M. Jazouli dans une déclaration à la MAP.

Dans ce cadre, il a souligné qu'environ 2,20 millions MRE ont regagné le Maroc via les différents points de passage du Royaume, du 5 juin au 14 août, soit une hausse de 5% par rapport à la même période une année auparavant.

La deuxième phase de l'opération "Marhaba 2017", a-t-il noté, se caractérise par la hausse des flux des MRE qui quittent le territoire national, relevant que les différents intervenants veillent à mobiliser tous les moyens humains et financiers nécessaires à cet effet.

Et de préciser que la Fondation Mohammed V pour la solidarité a mobilisé plus de 20 centres d'accueil, dont 3 nouveaux à Motril (Espagne), à Tanger-ville et à l'aéroport Marrakech-Menara, outre le déploiement d'environ 1.000 éléments pour garantir le bon déroulement de l'opération.

Menée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en coordination avec les différents intervenants des secteurs public et privé, cette opération humanitaire a enregistré l'année dernière l'accueil de plus de 2,6 millions MRE.

L'opération d'accueil des MRE propose plusieurs prestations d'assistance sociale et médicale de façon permanente destinées à prendre en charge les cas urgents et à accompagner les voyageurs en termes de sensibilisation et d’information. A cet effet, une application mobile et des guides rédigés en 6 langues sont mis à leur disposition.

Des statistiques de la Direction régionale des douanes du nord-est (Nador, Oujda et Al-Hoceima), montrent que durant la période allant du 5 juin au 3 août, le poste frontalier de Bab Mellilia a enregistré 94.352 arrivées, le port de Nador (195.266), le port d’Al Hoceima (13.148), l’aéroport El Aroui de Nador (83.409) celui d’Oujda-Angad (62.783) et celui de Cherif Idrissi d’Al Hoceima (10.176).

Quant au nombre des MRE ayant quitté le territoire national durant la même période, il s'est élevé à 140.441 personnes dont la majorité ont quitté le pays via l’aéroport El Aroui (40.684), Oujda-Angad (29.397), Bab Mellilia (34.431) et le port de Nador (30.529).

La même source précise que les véhicules ayant traversé les différents points d’accès dans le nord-est du Royaume durant cette période sont au nombre de 62.502, soit une hausse de 5% par rapport à la même période de 2016 (59.699 véhicules).

Le nombre des MRE ayant transité durant "L’opération Marhaba 2016" par les différents points d’accès du nord-est du Royaume s'est chiffré à 1.100.190, contre 1.146.803 en 2015.

Pour assurer le bon déroulement de l'opération ''Marhaba-2017'', la Direction régionale des douanes du nord-est avait annoncé la prise d'une série de mesures, dont notamment la mise en place des moyens logistiques nécessaires et le renforcement des ressources humaines.