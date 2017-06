Marché des transfers : Aubameyang et Mbappé sur toutes les lèvres

Le menu du marché estival des transferts est alléchant en Europe et deux ingrédients de choix sont particulièrement recherchés: Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) et Kylian Mbappé (Monaco).

Monaco doit proposer très rapidement une prolongation de contrat à Mbappé, 18 ans, objet d'offres folles, au delà des 100 millions d'euros. S'il reste sur Le Rocher, son salaire, estimé à 85.000 euros, pourrait être multiplié par huit ou dix. Le champion de France a déjà mis la main sur la promesse belge Youri Tielemans, 20 ans, arraché à Anderlecht pour 25 M EUR environ.

Le Paris SG, après une saison amère (perte du titre de champion, humiliation européenne à Barcelone), espère que sa meilleure recrue sera Antero Henrique, son nouveau directeur sportif. Arrivera-t-il à attirer Alexis Sanchez (Arsenal) ou Aubameyang ?

Nice pourrait perdre Mario Balotelli, que son agent Mino Raiola veut renvoyer en Premier League. Mais Naples, Marseille, Las Palmas ou Galatasaray sont aussi intéressés.

Dortmund s'attend à voir partir Aubameyang, annoncé successivement en Chine, au PSG, et plus récemment à l'AC Milan. Ousmane Dembélé serait suivi de près par Barcelone.

Le Borussia a déjà recruté plusieurs jeunes joueurs, dont l'espoir français du PSG Dan-Axel Zagadou, 18 ans et le défenseur turc Ömer Toprak. Mario Balotelli (Nice) et Alexandre Lacazette (Lyon) seraient pistés.

Le Bayern sonderait Alexis Sanchez (Arsenal), Marco Verratti (PSG), James Rodriguez (Real), Romelu Lukaku (Everton) ou encore Adrien Rabiot (PSG) et Corentin Toliso (Lyon).

Munich a déjà fait signer deux espoirs d'Hoffenheim, Niklas Süle (21 ans) et Sebastian Rudy (27 ans), et a levé l'option d'achat sur Kingsley Coman, prêté par la Juventus depuis deux saisons.

Chez le champion Chelsea, Diego Costa va sans doute partir et Lukaku (Everton) sera la priorité. Manchester United, club le plus riche du monde, est lui de toutes les rumeurs. Griezmann, Mbappé, Lukaku, tous les attaquants à grosses cotes sont annoncés pour remplacer - un jour - Ibrahimovic. José Mourinho tentera aussi de recruter au moins un défenseur: Lindelof (Benfica) et Keane (Burnley) sont les pistes les plus chaudes.

A Liverpool, Lacazette et Aubameyang ont semble-t-il les faveurs de Jürgen Klopp pour s'installer en pointe, alors que Sturridge pourrait quitter les rives de la Mersey.

De son côté, Pep Guardiola a entrepris un grand ménage à Manchester City en poussant vers la sortie Caballero, Sagna, Zabaleta et Clichy. Le Catalan a trouvé son nouveau gardien avec Ederson (Benfica) et son nouveau meneur de jeu avec Bernardo Silva (Monaco).

Au Real Madrid, Alvaro Morata et surtout James Rodriguez sont partants possibles, alors que Pepe a claqué la porte. Côté arrivées, les jeunes Theo Hernandez (Atletico Madrid) et Marcos Llorente (retour de prêt) sont attendus. La presse espagnole évoque David de Gea mais surtout Eden Hazard ou Mbappé.

Opération reconstruction au FC Barcelone avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Ernesto Valverde. Les départs pourraient être nombreux (Vermaelen, Mathieu, Arda Turan...) et les priorités de recrutement sont multiples: un latéral droit de métier, qui pourrait être Hector Bellerin (Arsenal), un milieu créatif pour épauler le vieillissant Andres Iniesta, avec un profil à la Marco Verratti (PSG), et des joueurs offensifs pour éviter la dépendance au trio Messi-Suarez-Neymar. On parle d'Ousmane Dembélé (Dortmund), de Gerard Deulofeu (AC Milan) ou de Douglas Costa (Bayern Munich).

Pour la Juventus Turin, les noms de Douglas Costa (Bayern) ou Angel Di Maria (PSG) circulent, mais le premier renfort pourrait être le jeune et très talentueux Tchèque de la Sampdoria Patrick Schick. Le gardien de la Roma Szczesny, prêté depuis deux ans par Arsenal, pourrait aussi arriver pour préparer l'après-Buffon.

L'AC Milan a lui déjà été très actif avec les arrivées du défenseur central Musacchio (Villarreal) et du milieu de terrain Kessié (Atalanta). Le latéral suisse Rodriguez (Wolfsburg) pourrait suivre, comme le milieu organisateur de la Lazio, Biglia. Un grand attaquant est aussi espéré (Morata, Bellotti, Aubameyang).

A l'Inter, les noms de Nainggolan, Strootman (Roma tous les deux), Berardi (Sassuolo) ou Bernardeschi (Fiorentina) circulent.