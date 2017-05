Manchester assure l’essentiel à Vigo

Manchester United entrevoit la finale de l'Europa League après son succès sur la pelouse des Espagnols du Celta Vigo (1-0), jeudi en demi-finale aller.

Un coup franc tout en puissance de Marcus Rashford (67e) place dans une situation idéale les Anglais, dominateurs en Galice, avant le retour dans une semaine à Old Trafford, où ils ont remporté leurs six matches européens cette saison.

A l’issue de ce match, l’entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a indiqué dans une déclaration rapportée par l’AFP qu’ "en première période, Sergio Alvarez a réalisé une série de parades très importantes. Au vu de la manière dont nous avons débuté la rencontre et contrôlé le jeu en première période, je pense que nous méritions un meilleur résultat. Mais l'adversaire est difficile et le contexte aussi, donc je suis très satisfait de mes joueurs. (Sur Rashford) Il a travaillé très dur, il leur a causé des problèmes. Son coup franc, c'est du travail. Il travaille chaque jour, parfois même quand la séance d'entraînement est finie. Ce coup franc est fantastique et je crois que le gardien n'avait aucune chance car le tir allait très vite. (...) Zlatan (Ibrahimovic) n'était pas là, la position de ce coup franc n'était pas la position préférée de Paul (Pogba) et c'est un superbe coup franc. Le gardien a bougé et je crois que c'était impossible à arrêter. (Sur la qualification) C'est un bon résultat mais c'est un peu court. Cela aurait pu être mieux et le Celta, au vu de sa trajectoire en Europa League, mérite le respect."

Quant à l’entraîneur du Celta Vigo,Eduardo Berizzo, il a affirmé que "nous nous attendions à un tel match, à chaque perte de balle cela allait d'un but à l'autre. En première période nous avons eu du mal à créer du jeu et leur défense a étouffé notre attaque. En seconde c'était plus équilibré mais nous avons encaissé ce but. Cela va nous contraindre à attaquer au match retour, nous y sommes prêts. Nous avons confiance dans le fait que notre attaque se libère au retour. Je retiens le fait que nous avons rivalisé. Nous irons en Angleterre pour faire un grand match et obtenir un beau résultat. Nous gardons des chances, ce n'est pas fini. Ce qui s'est passé au match aller nous a montré comment jouer le retour."

L'autre demie avait été remportée mercredi par l'Ajax Amsterdam contre Lyon (4-1).