Maldini, immense champion au foot, un peu juste au tennis

Paolo Maldini, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions avec l'AC Milan, a logiquement eu moins de succès pour ses débuts sur le circuit professionnel de tennis, avec une défaite 6-1, 6-1 au premier tour du tournoi de double du Challenger de Milan.

Maldini, 49 ans, avait de très loin le plus beau palmarès des quatre joueurs présents mardi après-midi sur le court en terre battue de Milan, mais ça n'était pas dans le bon sport.

Aligné aux côtés de son professeur de tennis Stefano Landonio (975e joueur mondial en 1996), Maldini avait en effet face à lui deux honnêtes spécialistes du double, le Néerlandais David Pel, 208e mondial, et surtout le Polonais Tomasz Bednarek, qui a atteint en 2014 le 44e rang mondial et a disputé un quart de finale à Roland-Garros.

Maldini et Landonio avaient obtenu une invitation pour le tournoi en remportant un tournoi rodéo, réservé aux amateurs.

Et même si le tournoi de Milan n'est au programme que du circuit Challenger, une catégorie inférieure du circuit professionnel ATP, la différence de niveau était très nette.

Maldini s'est signalé par quelques beaux coups droits (un passing gagnant à 0-3 au premier set ou un beau retour à 6-1, 4-1), manifestement son coup fort. Mais son revers a paru très suspect et son service loin des standards professionnels.

En face, Bednarek et Pel n'ont vraiment pas évolué à 100% et se sont efforcés de faire jouer Maldini. La partie s'est terminée après moins d'une heure par de chaleureuses poignées de main et une discussion autour du filet.

"Le plus étonnant pour moi, c'est que j'ai été contacté par un autre tournoi Challenger en Italie, qui voulait m'offrir une invitation. Mais cela restera une expérience isolée. Une belle expérience, qui m'a énormément amusé, mais qui ne se répètera pas", a déclaré l'ancienne vedette de foot après la partie.

Paolo Maldini est un monument du football international: il a gagné 26 trophées avec l'AC Milan, avec lequel il a disputé 647 matches de Serie A, un record absolu, et remporté cinq Ligues des champions.

Il a aussi joué 126 fois en équipe nationale avec laquelle il a été, entre autres, finaliste du Mondial-1994 et de l'Euro-2000.

Il est actuellement directeur technique du Miami FC en Floride, qui évolue en NASL, le deuxième échelon des championnats nord-américains de football après la MLS.