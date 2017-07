Mais d'où vient cette somnolence ?

Piquer du nez en pleine journée n'est pas anodin. Cette somnolence diurne peut être le signe d'un trouble à ne pas négliger. D'autant qu'on peut y remédier.



Un problème thyroïdien

Lorsque la glande thyroïde ne produit plus assez d'hormones, cela entraîne un ralentissement général de l'organisme. La somnolence peut alors s'accompagner d'une prise de poids et d'une fatigue chronique.

La solution : renforcer son alimentation en iode (fruits de mer, sel enrichi...) et consulter son médecin si rien ne change. En cas de doute sur le fonctionnement de la thyroïde, il prescrira une analyse de sang (dosage de la TSH).



L'effet secondaire d'un médicament

Certains médicaments du système nerveux central (anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs, neuro-leptiques) et les décontractants musculaires peuvent entraîner une somnolence. C'est aussi le cas de certains sirops contre la toux délivrés sans ordonnance et de certains médicaments antiallergiques de la famille des antihistaminiques. La solution: on commence par lire la notice du médicament en question pour voir si la somnolence est un effet secondaire répertorié et on attend un peu. Généralement, le corps s'accoutume au traitement au bout de quelques jours. On évite donc d'arrêter de le prendre sans avis médical. En cas de doute, on consulte son médecin.



Une mauvaise digestion

Après un repas très copieux, l'organisme doit mobiliser toute son énergie pour le digérer. Pendant ce temps, les autres fonctions de l'organisme tournent au ralenti. Résultat : on a souvent tendance à s'endormir. La solution: on veille à manger lentement, en mastiquant bien les aliments avant de les avaler pour faciliter le travail de l'estomac. On évite les repas trop riches en graisses (charcuterie, fromage) et en sucre (alcool) pour privilégier les fibres contenues dans les fruits et les légumes. Si les symptômes persistent au-¬delà de quinze jours, on consulte son médecin afin d'explorer d'autres causes.



Un mauvais sommeil

Des apnées du sommeil, un problème urinaire avec des mictions fréquentes ou encore une dépression peuvent provoquer des micro réveils plusieurs fois par nuit. Le sommeil n'est plus réparateur et la fatigue se manifeste au cours de la journée. La solution: on évite de boire juste avant le coucher si on a un problème urinaire. Si on a du mal à s'endormir ou si on se réveille fréquemment avec une tendance à cogiter sans fin, on peut prendre une tisane apaisante (tilleul, verveine...). La chaleur de la boisson agit sur l'hypophyse en entraînant la sécrétion des hormones qui favorisent le sommeil. Et, si possible, on fait une sieste dans la journée. Vingt minutes suffisent pour se reposer sans décaler son rythme la nuit suivante. Si les choses ne s'améliorent pas, on consulte.



Un manque de sucre

Lorsqu'on n'a pas assez mangé le matin ou après un effort physique, le taux de sucre dans le sang baisse. Et cela peut parfois ¬entraîner l'apparition de symptômes tels que tremblements, nausées, vision floue, sueurs, vertiges et somnolence. La solution: dans l'urgence, on recharge l'organisme avec du sucre rapide (1 jus de fruits ou 2 morceaux de sucre) pour faire remonter le taux de glycémie. Ensuite, on modifie son petit-déjeuner en intégrant des sucres lents (flocons d'avoine, pain au levain) et des protéines (œuf, jambon). Si, malgré tout, on manque d'énergie dans la matinée, on prévoit un petit ¬en-cas (fruits secs, banane).