Mahjoub Salek : Ceux qui ont prétendu que j’ai été expulsé du Maroc mentent

Réagissant à des informations propagées par certains médias proches du Polisario et qui font état de son expulsion du Maroc, le chef du mouvement « Khatt Achahid », dissident et membre fondateur du Polisario, Mahjoub Salek a, dans une déclaration faite au site « Sharadiario » de Laâyoune, réfuté ces allégations les qualifiant de mensongères et d’infondées. « Ce n’est d’ailleurs, pas le premier mensonge que propage le Polisario qui attente à ma personne ou au mouvement Khatt Achahid, notamment après la résolution du Conseil de sécurité rendue publique fin avril », a-t-il souligné.

Mahjoub Salek a également indiqué que son mouvement n’a cessé de dévoiler les méfaits du Polisario, ajoutant que son mouvement a dénoncé les mensonges à propos du soi-disant succès du Front. Dans le même ordre d’idées, il a accusé les dirigeants du Polisario de propager des informations mensongères concernant son expulsion par les autorités marocaines pour détourner l’attention des Sahraouis de vrais problèmes.

Mahjoub Salek a confirmé qu’il se trouve, actuellement à Laâyoune dans le cadre d’une visite familiale soulignant que « les pions du Polisario et la presse à leur solde ne peuvent pas démentir cette réalité dans une tentative vaine»