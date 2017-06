Maha Haddioui dans le Top 20

La golfeuse marocaine Maha Haddioui s'est classée dans le Top 20 du Foxconn Czech Ladies Challenge, épreuve du LET Access Series disputée les 22 et 23 juin courant en République Tchèque, indique l'Association du Trophée Hassan II de golf (ATH).

En jouant 71 et 74 (2), Haddioui (22ème) s'est classée parmi les 50 joueuses ayant passé le Cut et admises à disputer un dernier tour malheureusement annulé, fait savoir l'ATH dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.

"En terminant quasiment dans le Top 20, Maha, démontre qu’elle demeure extrêmement compétitive", estime l'ATH.