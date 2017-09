Maha Haddioui au LPGA Qualifying School

Maha Haddioui du team A.T.H. a participé du 24 au 27 août dernier au LPGA Qualifying School (Stage 1).

Il s’agit des cartes d’accès du redoutable tour américain qui est la référence en matière de golf féminin. Plus de 360 golfeuses venues de divers horizons ont participé à ces qualifications qui ont permis à 90 joueuses d’être qualifiées pour le Stage 2.

Maha, en jouant 71-75-74-72 292 +4 s’est classée 91ème pour 90 qualifiées à +3, nul doute qu’elle aura d’autres occasions pour faire montre de son talent avec un petit peu plus de réussite. Bonne chance Maha.



Performances exceptionnelles des jeunes joueurs marocains à l’Open Drive de Toulouse



Du 29 août au 1er septembre s’est déroulé sur le Golf de Seihl à Toulouse, l’Open Drive International by Leclerc avec la participation de 250 jeunes. La Fédération Royale marocaine de golf a délégué ses meilleurs jeunes et les résultats ont été à la hauteur des efforts consentis par la F.R.M.G.

En effet, les golfeurs marocains ont dominé les débats et remporté 4 titres.



1ère Série Cadets

1er Dahmane Soufiane (Hcp 1,2) 74-69-74-71 devant Hugo Dispa de Palmola



Minimes

1er Amine Benabdellah (Hcp 2,5) 81-75-75-77 devant Hugo Legeay-Gaucher d’Aix Marseille



Benjamins

1er Kamil Boutaleb () 73-66-66-66 307 devant Le Loch Antonin de Theoula



Catégorie - 13 ans

1er Benabdallah Ali (-13) devant Lazaro Esteban d’Aix Marseille



Côté juniors, à noter l’excellente 5ème place d’Ayman Bourehim.



Ces performances remarquables constituent une récompense aux efforts de la Fédération Royale marocaine de golf et montrent les progrès exceptionnels que le golf marocain a accomplis.