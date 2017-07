Magic System aspire à lutter contre “l'extrémisme”

Magic System, le groupe star de la musique ivoirienne, qui a joué au Louvre lors de la fête organisée par les partisans d'Emmanuel Macron le soir du scrutin présidentiel français, a affirmé avoir ainsi voulu lutter contre "l'extrémisme". "Nous avions célébré cette victoire parce que nous le souhaitions et nous le voulions (...) C'était aussi un engagement du groupe pour dire non à l'extrémisme (...) et bravo à la France. Car c'est l’ensemble de toutes les minorités qui fait la France de toutes les couleurs dont nous sommes fiers", a dit à l'AFP Salif Traoré, dit A'Salfo, le leader du groupe, rappelant qu'Emmanuel Macron affrontait la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, au second tour.

"Le fait que le président Macron invite Magic System est un clin d'oeil à l'Afrique (...) et à un groupe qui représente un pont culturel entre la France et le continent noir" a-t-il poursuivi. "C'est inédit de voir un groupe africain sur la scène au soir de la victoire d'un président français". "C'est la première fois qu'on chantait pour un homme politique, on était fier d'être au début de cette alternance en France".

Le groupe Magic System, révélé à la fin des années 1990 avec le titre "1er Gaou", est l'un des porte-drapeaux de la musique ivoirienne sur le plan international. Il puise son inspiration dans le "Zouglou", mouvement culturel ivoirien regroupant musique et danse, qui permet à la jeunesse de décrire dans une chorégraphie les problèmes et les maux de la société.