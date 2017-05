Madonna soutient Brigitte Macron

Ne manquant pas une occasion de donner son avis sur la politique, Madonna s'est réjouie de la victoire d'Emmanuel Macron et a félicité son épouse Brigitte, victime de nombreuses polémiques liées à son âge.

La victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle a suscité de nombreuses réactions de la part des célébrités. Si ces dernières, soulagées que Marine Le Pen ne l’ait pas emporté, ont majoritairement félicité le leader du mouvement En Marche!, Madonna a de son côté salué son épouse Brigitte et le comportement des Français vis-à-vis de son âge (même si elle ne semble pas avoir conscience de l'humour douteux que subit parfois la première dame) : « Bravo à Emmanuel et Brigitte Macron ! Détail amusant, la nouvelle première dame a 24 ans de plus que son mari et les Français ont l'air de n'avoir rien à faire de cette différence d'âge et n'exigent pas que Brigitte se comporte 'comme une femme de son âge'. Vive la France ! », a déclaré la pop star sur Instagram.