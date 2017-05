Madonna, reine de la pop ou reine du flop ?

Des internautes qui utilisent Google en langue anglaise ont découvert que le moteur de recherche associait le nom de Madonna à une expression peu élogieuse…

Quand l’indétrônable « queen of pop » se transforme en « queen of flop »… sur Google. Le moteur de recherche renvoie directement à la page Wikipedia de Madonna lorsqu’un internaute tape ces trois petits mots qui signifient « reine du flop » en français. Une association fâcheuse repérée par plusieurs internautes sur Twitter.

Le premier résultat proposé par Google US face à cette étonnante requête est un blog intitulé « Madonna… The Queen of FLOP. » Mais sur la droite de l’écran, l’internaute peut retrouver la bio de l’artiste et ses vidéos.

Selon d’autres captures d’écran diffusées sur Twitter, c’est Lady Gaga qui serait désormais la « new queen of pop » pour Google.