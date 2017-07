Madonna obtient le retrait d'une lettre de Tupac sur leur rupture

La chanteuse américaine Madonna a obtenu mercredi de la justice le retrait d'une vente aux enchères d'une lettre que lui avait envoyé, en 1995, le rappeur Tupac Shakur et dans laquelle il évoquait leur rupture. Le juge Gerald Lebovits, de la Cour suprême de New York, a suspendu la vente à titre provisoire et renvoyé l'affaire au 6 septembre, pour une audience au fond. La lettre avait été mise en vente par la maison Gotta Have Rock and Roll, pour le compte de Darlene Lutz, ancienne amie de Madonna, qui l'aurait récupérée lors d'un déménagement de la chanteuse, à son insu. Dans cette missive, datée de janvier 1995, Tupac avoue à Madonna, avec laquelle il a eu une liaison longtemps restée secrète, qu'il l'a quittée notamment parce qu'elle était blanche.

"Etre vue avec un homme noir ne ferait aucun mal à ta carrière, au contraire, ça pourrait même te faire apparaître bien plus ouverte et passionnante", écrit Tupac Shakur, avec soin sur du papier à lignes. "Mais pour moi, au moins d'après l'idée que j'avais alors de mon +image+, ça serait revenu à laisser tomber la moitié des gens qui m'ont aidé à devenir ce que je pensais que j'étais", poursuivait le rappeur, faisant apparemment référence à son nouveau statut dans le monde du rap.

Dans sa lettre, il confie aussi à Madonna avoir lu une interview où elle déclarait: "+Je suis tout à fait pour réinsérer tous les rappeurs et les basketteurs+ ou quelque chose comme ça". "Ces mots m'ont vraiment blessé", avait-il confié. Le rappeur, dont deux albums figurent encore aujourd'hui parmi les dix meilleures ventes de disques de l'histoire du rap, a été abattu, quelques mois plus tard, à Las Vegas, le 13 septembre 1996. "Le fait que je sois devenue une célébrité grâce au succès dans ma carrière ne me prive pas du droit à la protection de ma vie privée", avait fait valoir Madonna dans une lettre adressée au juge.

Dans une réponse publiée mercredi, les avocats de Darlene Lutz ont allégué que Madonna menait une "vendetta personnelle" contre leur cliente. Ils ont également affirmé que la chanteuse avait abandonné tout droit à réclamation contre Darlene Lutz dans le cadre d'une décision de justice en 2004, suite à un différend entre les deux ex-amies.

En outre, selon les avocats, un délai de prescription de trois ans empêche Madonna d'intenter une action en justice afin de récupérer ses affaires personnelles. Les avocats ont également tourné en ridicule l'argument avancé par Madonna concernant la protection de sa vie privée, rappelant que des sous-vêtements que la chanteuse américaine avait envoyés à un amant se retrouvent aujourd'hui en vente aux enchères. "Si Madonna désirait réellement l'intimité, envoyer sa lingerie n'était pas la voie à suivre", ont moqué les avocats.

Pendant deux décennies, la liaison entre Madonna (58 ans actuellement) et Tupac Shakur est restée secrète, avant que la chanteuse n'en parle ouvertement en 2015. Au moment de sa mort, Tupac Shakur était fiancé à la designer américaine Kidada Jones.