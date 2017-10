Madonna désignée reine de la pop

C'est une question qui a déclenché des guerres saintes, provoqué de terribles batailles et brisé des amitiés qu'on croyait inébranlables parmi les fans de musique : Qui mérite le titre de reine de la pop ? Si Michael Jackson ne souffre d'aucune concurrence chez ces messieurs et restera pour l'éternel le seul et unique Roi de la pop, la couronne est très disputée chez ses homologues féminines. Sur les réseaux sociaux, littles monsters, swifties, selenators, katycats, narys, smilers et autres membres de la Beyhive se déchirent à coups de chiffres de ventes et calculs de réputation. Alors, pour clore le débat une bonne fois pour toutes, le magazine britannique Gay Times a organisé un grand sondage sur son site officiel. Avec plus de 60.000 participants, l'échantillon est suffisamment vaste pour être pris en compte et considéré comme représentatif - même si les données concernant le sexe et l'âge des votants n'ont pas été fournies.

Suspense et roulement de tambour : à la fin, il ne peut en rester qu'une... et celle-ci se nomme Madonna. Avec plus de 300 millions de disques vendus et une carrière exemplaire de plus de 35 ans, la star américaine mérite amplement de s'asseoir sur le trône. L'interprète de "Vogue" a été plébiscitée par 11.000 internautes, soit 18% du nombre total de votes. Un joli pied de nez à Google, qui a fait d'elle la reine du flop sur son moteur de recherches ! Elle devance celle que les médias et le public considèrent comme sa principale rivale : Lady Gaga. La Mother Monster se classe deuxième avec 8.700 votes devant Britney Spears. L'idole de la génération 2000 profite du soutien de 6.700 fans pour se positionner sur le podium.

Céline Dion décroche une très jolie 4ème place (5.200 votes) et surclasse Kylie Minogue (4.200 votes) et Beyoncé (3.200 votes). Globalement, si l'on regarde le classement dans son ensemble, la longévité semble être un critère déterminant dans l'esprit des votants. Du haut de ses 71 ans, Cher (7ème) fait mieux que Katy Perry (9ème) et Janet Jackson, malgré sa discrétion médiatique, se hisse dans le top 10. Les popstars "nouvelle génération" (Taylor Swift, Ariana Grande, Selena Gomez, Demi Lovato...) sont toutes reléguées dans la deuxième partie du tableau. Enfin, on notera la décevante 13ème place réservée à Rihanna malgré une décennie prolifique (sept albums entre 2005 et 2012) et son statut d'icône.