Madonna annonce la sortie de “Tears of a Clown”

Madonna, qui vient de s'installer au Portugal, a annoncé sur son compte Instagram la sortie de son DVD Live «Tears of a Clown». La superstar a en effet posté une vidéo en noir et blanc dans laquelle on la voit raconter des blagues et distribuer de l’argent.

La vidéo, postée récemment, a déjà été vue plus de 310.000 fois! «Tears of a Clown» fut la première tournée en Australie depuis très longtemps pour Madonna, qui n’avait pas visité le pays depuis 1993. Elle avait alors décidé d’offrir un concert spécial, mélange de chansons et de scénarios. Après le succès critique du concert, elle avait décidé de refaire ces dates à Miami.

A Miami, le concert de Madonna avait servi à lever des fonds pour son œuvre de charité, la fondation Raising Malawi, qui soutient la construction d’hôpitaux dans ce pays. En tout, ces concerts avaient réussi à récolter plus de 7,3 millions de dollars.

Une bien belle réussite, qui avait été encensée par la critique et avait fait plaisir aux fans! A noter une présence surprenante dans la setlist: une reprise de «Toxic» de Britney Spears, plutôt inattendue!