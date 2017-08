Madonna 40 ans de règne sur la musique pop

Madonna vient de fêter ses 59 ans. L'occasion de

revenir sur sa carrière et son succès. Depuis 40 ans,

la star ne cesse de se réinventer. Look, musique, danse,

Madonna s'est métamorphosée depuis ses début avec

"Like a Virgin". Une artiste aux multiples facettes

qui reste aujourd'hui encore la reine de la pop.



Chanteuse, auteure, danseuse, comédienne, Madonna continue de fasciner. A l'aube de ses 60 ans, la star, mère de six enfants, reste la chanteuse la mieux payée au monde. Sa fortune est estimée à 490 millions de dollars. Il faut dire qu'en plus de ses talents artistiques, elle est aussi une redoutable femme d'affaires qui maîtrise parfaitement l'art et la manière de gérer son image.

Son parcours, sa volonté et sa carrière sont remarquables à plus d'un titre. Partie de rien à 20 ans, elle est très vite arrivée au sommet et comme elle le dit elle-même : «Je pense que je suis l'exemple du rêve américain». Et à en croire ceux qui l'ont côtoyée de près, Madonna n'a pas fini de surprendre son public.

Orpheline de mère à 5 ans, Madonna se rebelle à 17 ans contre l'éducation stricte de son père et des bonnes sœurs. Elle prend la tangente à New York pour tenter une carrière de danseuse, sa passion. Elle galère, vit de petits boulots et de fil en aiguille atterrit dans la musique. Un premier album sort en 1983. Mais c'est le deuxième, Like a Virgin, qui la sacre reine de la pop. Il se vend à 21 millions d'exemplaires. Volontairement provoc, ses clips mélangent sexe, sadomasochisme et crucifix. En France, en 1987, elle jette sa culotte au public lors d'un concert et choque encore en 1991 en simulant un acte de masturbation lors de sa tournée Blond Ambition Tour. Femme d'excès, elle s'assagit au milieu des années 1990 quand elle donne naissance à Lourdes, son premier enfant. Dans les années 2000, elle se convertit à la Kabbale et aligne des albums composés par une nouvelle génération de musiciens : Justin Timberlake, Timbaland et Pharrell Williams.

Madonna a une carrière de 35 années derrière elle et sa longévité en dit long sur sa capacité à se réinventer à chaque fois. Plus de 300 millions de disques vendus, c'est le total que le Guiness Book des Records a recensé, faisant d'elle tout simplement l'artiste féminine la plus prolifique de l'histoire de la musique. Et il semblerait bien que La Madone a su comment faire prospérer sa réussite artistique. Elle est la chanteuse la plus riche du monde en 2017, selon le magazine américain Forbes, avec une fortune s'élevant à 580 millions de dollars. Il semble bien loin le temps de son arrivée à New York en 1977 alors qu'elle disposait dans sa poche de 35$ en tout et pour tout. Le rêve américain par excellence.

Madonna en tournée, c'est toujours un événement international. Depuis le début de sa carrière, ses tours ont rapporté plus d'un milliard de dollars, ce qui la classe parmi les six artistes qui ont dépassé ce cap, les cinq autres étant des hommes. Sa tournée en 2008-2009, le « Sticky & Sweet Tour », est à ce titre, tous sexes confondus, la tournée la plus lucrative de l'histoire pour un/une artiste se produisant en solo, avec 408 millions de dollars de recettes.

Chanteuse, Madonna est aussi actrice : elle tourne son premier film avec Rosanna Arquette en 1985. On la voit ensuite dans des films de Woody Allen et d'Abel Ferrara mais c'est Alan Parker qui lui offre un de ses rôles le plus marquant en 1996 avec Evita, affiche qu'elle partage avec Antonio Banderas.