Macaulay Culkin fait son retour au cinéma

Qui n’a pas souhaité un jour vivre les aventures de Kevin, livré à lui-même dans sa maison pour les vacances de Noël et bien décidé à la protéger des cambrioleurs ? Macaulay Culkin, l’interprète du rôle a fait rêver des générations d’enfants avant de devenir le petit chouchou de l’Amérique. Tous ses films étaient des succès ; il a même joué dans le clip Black or White de Michael Jackson qui a fait de lui le parrain de sa fille Paris.

Si tout souriait alors à Macaulay Culkin, les choses ont fini par déraper. Super star à seulement 10 ans, ses apparitions cinématographiques ont commencé à se raréfier. On le disait accro à la drogue et à l’alcool, rumeurs qu’il a niées. Après des dizaines d’années d’absence, faisant une apparition par-ci par-là, l’acteur revient enfin dans un film.

Actuellement en tournage en Thaïlande, il sera à l’affiche de Changeland, le premier film en tant que réalisateur de Seth Green. Vous savez, le loup garou de Buffy contre les vampires ? Cette comédie racontera l’histoire de deux amis très différents qui vont réaliser qu’il n’y a pas de chemin tout tracé pour trouver sa voie dans la vie. On a hâte de voir ce que ça va donner et juste pour se rappeler la bouille d’ange de Macaulay Culkin.