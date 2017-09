MAT et Abdelhak Benchikha s’unissent pour le meilleur et pour le pire

Le Moghreb Athletic de Tétouan (MAT), section football, a présenté, mardi soir, son nouvel entraîneur avec qui il a signé un contrat pour les deux prochaines saisons.

L'Algérien Abdelhak Benchikha vient remplacer le coach Fouad Sahabi, qui a résilié à l'amiable son bail avec le MAT au lendemain de l'élimination prématurée de ce dernier de la Coupe du Trône de football, en s'inclinant aux 16èmes de finale face à l'Association sportive de Salé (ASS), qui évolue en deuxième division nationale.

Lors d'un point de presse, Abdelhak Benchikha a fait part de son espoir "d'être à la hauteur" des attentes, tout en s'engageant à faire preuve d'abnégation au travail, de respect et de détermination et à exiger une certaine assiduité au sein de l'équipe.

Après plusieurs contacts avec le bureau dirigeant du club, le nouvel entraîneur a assuré qu'il "avait eu l'intention de coacher le MAT, deux fois, lors des années 2013 et 2014, alors que ce rêve se voit réalisé aujourd'hui", mettant l'accent sur la nécessité de "conjuguer les efforts du staff technique et administratif ainsi que du public pour être un porte-bonheur à l'équipe".

"Vous savez que le MAT a participé il y a deux ans à la Coupe du monde et nous devons travailler pour que l'équipe retrouve sa place", a-t-il dit, précisant que "la mission ne sera pas facile. Les gens sont conscients qu’effectivement elle ne sera pas facile. J'aime les choses difficiles. J'aime relever le défi. J'apprécie les choses qui prodiguent des sentiments forts".

Abdelhak Benchikha a de même souligné que "les négociations avec l'administration du club étaient courtes et n'ont pas dépassé les deux jours grâce à la confiance mutuelle", formulant le souhait de "laisser son empreinte sur l'équipe à long terme".

De son côté, le président du club du Moghreb de Tétouan, Abdelmalek Abroun, s'est dit "très heureux de signer un contrat avec l'entraîneur Abdelhak Benchikha", espérant "renouer avec la victoire, hisser le niveau de l'équipe et occuper à nouveau les premières places".

"Abdelhak Benchikha n'acceptera que le podium", a-t-il dit, précisant que l'administration du club s'engage à garantir un climat favorable et toutes les conditions que l'entraîneur exige pour travailler.