Luis Enrique : Le trio "MSN" aborde 2017 en forme

Le trio offensif "MSN" (Messi-Suarez-Neymar) est revenu des vacances de fin d'année en meilleure forme qu'avant la trêve, a déclaré mercredi l'entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique, se disant "impressionné" par ses joueurs avant un mois de janvier "vital".

"Je suis favorablement impressionné de ce que j'ai vu le 2 janvier à leur retour", a déclaré le technicien en conférence de presse.

"Je crois qu'ils sont revenus en meilleure forme qu'ils n'étaient partis. Je suis content qu'ils aient pu profiter de ces moments en famille et très heureux de leur réponse à l'entraînement", a-t-il ajouté. Auteurs d'un total de 44 buts toutes compétitions confondues avec le Barça cette saison, l'Argentin Lionel Messi (23 buts), l'Uruguayen Luis Suarez (15) et le Brésilien Neymar (6) ont bénéficié de vacances un peu plus longues que leurs partenaires. Mais ils ont continué à s'entretenir pendant leurs congés, a prévenu Luis Enrique.

"Le fait d'être en vacances signifie ne pas venir au centre d'entraînement mais pas cesser de se préparer. Tous sont partis avec un programme d'exercices physiques", a-t-il expliqué.

Le Barça devait démarrer l'année 2017 avec un difficile déplacement hier au stade San Mames de l'Athletic Bilbao en huitièmes de finale aller de Coupe du Roi, une compétition dont le Barça est double tenant du titre. Et Luis Enrique a souligné que pour aller loin dans cette épreuve, le mois de janvier était crucial.

"Nous sommes dans une période vitale pour poursuivre notre chemin en Coupe et pouvoir prétendre à tous les titres. Nous voulons être une meilleure équipe au niveau collectif et terminer la saison en donnant des raisons de se réjouir à notre public", a conclu le technicien barcelonais.