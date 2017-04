Luis Enrique: J'ai l'impression de vivre un cauchemar

"J'ai l'impression de vivre un cauchemar", s'est lamenté l'entraîneur barcelonais Luis Enrique, dont l'équipe a été battue 3-0 sur la pelouse de la Juventus, mardi, en quart de finale aller de la C1, faisant sans doute allusion au 4-0 encaissé à Paris au tour précédent.

"On leur a offert la première période et les deux buts. Je suis responsable à plus de 100%", a déploré l'entraîneur blaugrana dont l'équipe aura bien du mal à faire son retard mercredi prochain au Camp Nou.

"On pense à demain, on va se relever et essayer de marquer quatre buts au retour", a-t-il ajouté.

Au tour précédent, les Barcelonais avaient déjà réussi un exploit retentissant en éliminant le Paris SG 6 à 1 après avoir perdu le match aller 4-0.

Luis Enrique a d'ailleurs dressé un parallèle avec le match aller à Paris. "J'ai vu des joueurs qui voulaient se battre, mais qui ont fait les mêmes erreurs que contre Paris et ça, c'est un gros problème", a-t-il pesté.

"Pour l'instant, je ne veux pas penser à la remontée. Je ne veux pas en parler parce que, pour l'instant, je suis trop énervé. Mais si on retrouve notre niveau, on peut marquer quatre buts à n'importe qui", a ensuite voulu croire Enrique.