Logismed renforce sa dimension africaine

Près de 150 exposants couvrant l'ensemble des métiers transport, logistique et supply chain sont attendus à la sixième édition du Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) qui se tiendra du 17 au 19 mai courant à la Foire internationale de Casablanca.

Organisée sous l’égide du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, l’édition 2017 est placée sous le thème « Votre logistique, levier d’une rentabilité certaine ! ». Elle verra la participation de plusieurs personnalités nationales et internationales de premier plan, ont annoncé les organisateurs.

Comme l’ont relevé les organisateurs, la sixième édition de Logismed sera marquée par le renforcement de la dimension africaine à travers la participation de représentants d’organismes publics, de professionnels du secteur et d’opérateurs économiques des pays d’Afrique subsaharienne.

Cinq pays prendront ainsi part à cet important rendez-vous, présenté comme le Salon spécialisé en logistique leader en Afrique. Il s’agit du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Gabon et du Ghana.

Il est à noter que des délégations de pays européens, notamment la Belgique, l’Espagne et la France, prendront part également à cette édition qui devrait attirer, selon les estimations des organisateurs, plus de 6.000 visiteurs essentiellement des professionnels du secteur, de l’industrie et de la distribution.

Afin de répondre au mieux aux attentes des exposants et des visiteurs professionnels, les promoteurs du Salon ont concocté un programme articulé autour de trois journées thématiques. La première, « Réduction des coûts », se tiendra le mercredi 17 mai. Prévue le jeudi 18 mai, la seconde journée sera consacrée à l’« Amélioration de la trésorerie et de la rentabilité » alors que la troisième journée (vendredi 19 mai) portera sur la « Maîtrise des risques ». En plus de quatre espaces d’échanges et de débats qui serviront de cadre aux conférences plénières, ateliers Experts et Pro ainsi qu’un Espace Multimédia.

Et ce n’est pas tout. Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué que « Logismed 2017 sera également rythmé par des échanges professionnels et commerciaux ainsi qu'un programme riche en nouveautés et en animations ». Ledit programme comprend notamment les trophées marocains de la logistique « Morrocan Logistics Awards » organisés par l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), les Business Meetings et un dîner de gala.

Enfin, les organisateurs et leurs partenaires publics et privés ont assuré vouloir franchir un nouveau palier de développement du Salon en termes d’envergure et de qualité du contenu à l’occasion de cette 6ème édition. Un défi qu’ils croient fermement pouvoir relever. Et pour cause, Logismed a atteint aujourd’hui le statut d’évènement annuel majeur du secteur logistique à l’échelle régionale et de rendez-vous incontournable de la communauté logistique nationale, fortement impliquée dans la préparation de son programme et dans son animation effective.

Pour rappel, la précédente édition avait réuni plus de 120 exposants parmi les acteurs majeurs de tous les métiers de la chaîne logistique dont 13% d’internationaux sur près de 10.000m² de la surface globale de l’exposition.

Sous l’égide du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, en partenariat avec l’AMDL et la CGEM, cette édition avait attiré plus de 4500 visiteurs professionnels à la recherche de solutions concrètes à leurs besoins, de pistes d’amélioration de leur compétitivité, porteurs de projets et motivés par la forte dynamique du secteur, selon les organisateurs.