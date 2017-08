Liverpool se qualifie tranquillement, le Sporting se rattrape brillamment

L'affaire était pliée au bout de 20 minutes : Liverpool a assuré sa qualification en phase de groupes de Ligue des champions face à Hoffenheim mercredi (4-2) tandis que le CSKA Moscou a validé son billet contre les Young Boys de Berne 2-0.

Liverpool va retrouver les poules de Ligue des champions après deux ans d'absence. Cinq clubs anglais seront donc présents cette saison: Chelsea, les deux Manchester (City et United), Tottenham et les Reds.

Les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas vraiment tremblé à Anfield, grâce notamment à un doublé d'Emre Can (10e, 21e).

Mohamed Salah, la nouvelle recrue du club, et Roberto Firmino y sont aussi allés de leurs buts (18e et 63e) pour assurer une victoire tranquille à leur équipe.

Reversé dans le pot 3, Liverpool sera un des adversaires à éviter pour les grosses écuries des deux premiers chapeaux lors du tirage au sort des poules, à Monaco. Il pourrait, par exemple, y avoir un "groupe de la mort" Real Madrid - PSG - Liverpool - RB Leipzig, le dauphin du Bayern Munich la saison dernière en Bundesliga.

Avec, parmi les fers de lance des Reds, le Sénégalais Sadio Mané qui a encore sorti un gros match, tout comme Firmino. En attendant de connaître l'avenir de Philippe Coutinho, toujours absent pour des douleurs au dos et au cœur des rumeurs de transfert, son nom circulant du côté du Barça.

Dans les autres rencontres, le CSKA Moscou a confirmé sa qualification face aux Young Boys de Berne : 2-0 au retour en Russie, après s'être imposé 1-0 à l'aller.

Le Sporting Portugal est allé valider son billet avec autorité sur la pelouse du Steaua Bucarest (5-1). L'Apoel Nicosie s'est contenté d'un nul face au Slavia Prague (0-0) tandis que Qarabag a obtenu une qualification surprise malgré sa défaite 2-1 sur la pelouse du FC Copenhague.

Champion d'Azerbaïdjan, Qarabag est le premier club du pays à atteindre la phase de groupes de Ligue des champions.