Ligue des champions d'Afrique La situation se corse dans la poule D

Le FC Coton Sport s'est incliné (0-1) face au FC Zanaco, mercredi à Roumdé Adjia Stadium à Garoua, en match de la 4è journée de la Ligue des champions d'Afrique de football.

Le but victorieux des visiteurs a été inscrit à la dernière minute du temps réglementaire de la rencontre par Saith Sakala.

De son côté, le Wydad de Casablanca (WAC) a ravivé ses chances de qualification pour les quarts de finale, après sa victoire, mardi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, face aux Egyptiens d'Al Ahly sur le score de 2 à 0.

Les Rouge et Blanc se sont imposés, grâce aux réalisations du Congolais Fabrice Ondama (48è) et de Walid Karti (78è).

Au terme de cette journée, le FC Zanaco prend les commandes du groupe D avec 10 points. Al Ahly (7 points) et le WAC (6 points) sont deuxième et troisième, alors que Coton Sport ferme la marche (0 pt).

Lors de la cinquième journée prévue le 1er juillet prochain, le WAC aura à se déplacer à Garoua pour affronter Coton Sport, rencontre qui sera sifflée par un trio d’arbitrage kenyan conduit par Davies Ogenche Omweno qui sera assisté par Gilbert Cheruiyot et Peter Sabatia.

Le deuxième match de cette poule mettra aux prises, au stade Heroes National Stadium à Lusaka, Zanaco FC avec Al Ahly. Cette confrontation sera arbitrée par le referee mauritanien Ali Lemghaifry assisté par son compatriote Abderahmane Warr et le Guinéen Aboubacar Doumbouya.