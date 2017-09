Ligue des champions : Le WAC à l’assaut de Mamelodi Sundowns

Le Wydad croisera le fer, ce samedi soir à partir de 21 heures au complexe Moulay Abdellah à Rabat, avec la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns, match comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue africaine des clubs champions.

Défait à l’aller à Pretoria par 1 à 0, les Casablancais aborderont cette rencontre avec la ferme intention de remonter ce handicap. Sur le papier, ils disposent de tous les atouts pour pouvoir accomplir pleinement leur mission tant qu’ils auront à se produire devant leur public qui ne manquera certainement pas de donner de la voix et ce, même si le choc se trouve délocalisé à Rabat en raison d’une énième fermeture du complexe Mohammed V à Casablanca pour des travaux de réfection qui ne se terminent pas.

Pour ce match, le WAC est acculé à jouer à fond ses chances tout en restant vigilant face à un adversaire, tenant du titre, qui plus est voyage bien du fait qu’il ne s’était jamais incliné lors de ses dernières virées continentales. Pourvu que la donne change cette fois-ci et que les Wydadis aient comme matches référence leurs deux sorties de la phase de poules contre les Egyptiens d’Al Ahly et les Zambiens de Zanako lorsqu’ils avaient sorti des matches pleins où l’efficacité avait été de mise.

Pour ce faire, la confiance et la détermination des joueurs sont fortement recommandées. Le WAC qui devra récupérer un de ses cadres, Achraf Bencharki, ne manquera pas de négocier avec intelligence cette partie puisqu’il aura à se méfier d’un adversaire qui ne se fera pas prier pour saisir les espaces et procéder par des contres que l’on espère de tout cœur ne se concrétiseront pas.

Comme l’a dit dans ses déclarations le coach du Wydad Houcine Ammouta, qui joue sa place selon certains proches de la demeure des Rouges, « le WAC prendra des risques mais calculés ». Autrement dit, le club ne doit pas se ruer aveuglément sur l’attaque car un but peut venir à n’importe quel moment de la partie et l’important est de ne pas en encaisser, ce qui compliquerait les choses.

Le WAC qui s’était préparé comme il se doit tout en long de cette semaine à Skhirat sait à quoi s’attendre, à commencer toujours par Houcine Ammouta qui reste optimiste, sommé de concocter un schéma tactique permettant à l’équipe de montrer un nouveau visage, susceptible de mener ses poulains à bon port. Celui du dernier carré, tour que le club avait atteint lors de la précédente édition avant de se faire éliminer par les Cairotes du Zamalek dans un match que les Wydadid n’oublieront pas de sitôt.

A signaler que ce match sera sifflé par l’arbitre mauritanien Ali Lemghaifry secondé par Aboubakar Doumbouya et Abderahmane Warr.

Pour ce qui est des autres rencontres des quarts, elles ne manqueront point d’attrait tant que rien n’est encore joué. Samedi, hormis WAC-Memoldi Sundowns, le programme comporte également les matches qui opposeront l’Espérance de Tunis au National du Caire et l’USM d’Alger au Clube Ferroviario da Beira du Mozambique. Ce tour sera clôturé dimanche par la confrontation qui mettra aux prises l’Etoile Sportive du Sahel avec Ahly Tripoli.

Il y a lieu de rappeler en dernier lieu que les matches des demi-finales de la Ligue des champions se joueront en aller (29 septembre) et retour (20 octobre), tout comme d’ailleurs la finale prévue en deux manches le 27 octobre et le 3 novembre prochains.