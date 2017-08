Ligue 1 : Marseille et Lille en ordre de marche

Le néo-Parisien Neymar n'est pas le seul Sud-Américain du championnat de France: il y a aussi une belle délégation brésilienne à Lille et, surtout, un entraîneur argentin, Marcelo Bielsa, en réussite pour son premier match face à Nantes (3-0), tout comme son ancien club Marseille, vainqueur contre Dijon (3-0).

A quoi peut prétendre l'Olympique de Marseille cette saison? La formation de Rudi Garcia, renforcée par les arrivées d'un très bon Valère Germain, du Brésilien Luiz Gustavo ou encore de Steve Mandanda, vise mieux que sa 5e place de la saison précédente.

Dimanche, au Vélodrome, elle a en tout cas mieux débuté la saison que la précédente, lorsque l'OM, appartenant encore à Margarita Louis-Dreyfus et encore entraîné par Franck Passi, avait fait match nul contre Toulouse (0-0). Mais l'OM n'a pas totalement rassuré, notamment lors d'une première période très terne face à un adversaire pourtant modeste, Dijon, 16e la saison dernière.

Le nouveau capitaine Dimitri Payet, notamment, a été transparent, avant de céder sa place au retour des vestiaires à Clinton Njie, en raison d'une "petite alerte aux ischios", selon son entraîneur Rudi Garcia. Le coaching a en tout cas été payant puisque le Camerounais a inscrit un doublé, certes bien aidé par la défense dijonnaise (51e, 73e). Florian Thauvin a inscrit le deuxième but marseillais, bien servi par Valère Germain (54e).

Ce premier succès permet à l'OM de prendre la deuxième place du classement, ex aequo avec le Losc de son ancien entraîneur (2014-15) Marcelo Bielsa.

Un stade Pierre-Mauroy bien rempli, un football offensif et spectaculaire, trois jolis buts... Les images du succès de Lille à domicile dimanche face au Nantes de Claudio Ranieri ont en effet dû rappeler quelques souvenirs aux supporters de l'Olympique de Marseille.

Car l'influence de Bielsa est déjà bien visible sur le jeu du club racheté en début d'année civile par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez.

'El Loco' a bien prévenu qu'il était "bien trop tôt pour tirer des conclusions" de ce premier succès, acquis grâce aux très bonnes prestations de la recrue brésilienne Thiago Mendes et du nouveau gardien Mike Maignan, et à des buts du Paraguayen Junior Alonso (48e), de Nicolas de Préville sur penalty (67e) et du Néerlandais Anwar El Ghazi (70e), qui en a profité pour rendre hommage à son ancien coéquipier de l'Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri, victime début juillet d'un malaise cardiaque qui a engendré des lésions cérébrales.

Lille s'empare en tout cas de la deuxième place du classement à l'issue de la première journée de L1, derrière Lyon qui a rossé le promu Strasbourg 4-0 samedi soir. C'est anecdotique certes, mais cela permet au Losc de se positionner dès le départ aux avant-postes, alors que son propriétaire a fixé comme objectif le Top 5 dès cette saison.

Nice, en revanche, a raté son début de saison, quelques mois après une historique troisième place. Mais les Niçois, battus à Saint-Etienne, sont vite retombés sur leurs pattes: ils ont annoncé dimanche soir avoir trouvé un "accord de principe" avec un grand nom du football européen, le Néerlandais Wesley Sneijder.

Bien sûr, le finaliste du Mondial-2010 et 3e du Mondial-2014 n'est plus de première jeunesse (33 ans), et reste sur un exercice mitigé à Galatasaray (5 buts), qui l'a libéré de son contrat avant son terme. Mais Nice s'est fait une spécialité de relancer des joueurs en difficulté, comme Hatem Ben Arfa en 2015-16 puis Mario Balotelli la saison dernière.

Si le joueur s'engage bien avec le club azuréen - il doit encore passer la visite médicale-, il serait un renfort de poids pour le barrage contre Naples (aller 15-16 août, retour 22-23 août), décisif pour décrocher une participation en phase de poules de la Ligue des champions. Il sera aussi utile pour animer une attaque niçoise qui a perdu cette saison le Marocain Younes Belhanda.