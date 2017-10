Lewandowski décroche sa licence de sports

Le meilleur buteur de l'histoire du football polonais Robert Lewandowski a soutenu lundi à Varsovie son mémoire de licence avec pour sujet sa propre carrière, a indiqué à l'AFP le président de l'Ecole supérieure de l'éducation dans le sport (EWS).

"Dans son mémoire, intitulé "RL 9. Chemin de la gloire", Lewandowski (qui porte le maillot avec le N.9), raconte tout son parcours de footballeur - du petit garçon tapant dans le ballon dans la rue à la grande star du football international", a précisé M. Marek Rybinski.

Pour se présenter devant le jury, Lewandowski, âgé de 29 ans, portait un costume et une chemise blanche mais les membres du jury ont créé la surprise en arborant les couleurs blanc et rouge de l'équipe de Pologne, ceci pour célébrer la qualification pour le Mondial-2018 grâce à la victoire 4 à 2 contre le Monténégro, la veille à Varsovie, a-t-il raconté.

Selon le président d'EWS, le capitaine de la sélection polonaise devait initialement soutenir son mémoire samedi, mais "pour ne pas le déconcentrer avant le match de dimanche, et ne pas réduire ainsi les chances de l'équipe nationale, nous avons d'un commun accord décidé de le repousser de deux jours encore".

"Au bout de dix ans d'études, deux jours supplémentaires, vraiment cela ne compte plus beaucoup", a dit M. Rybinski en souriant.

Pour cette licence en entraînement et management de sport, l'attaquant du Bayern Munich a reçu trois fois 5, soit la meilleure note prévue par le système polonais, a-t-il souligné.