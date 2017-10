Lever de rideau sur le Festival international du film d'animation à Casablanca

Le coup d’envoi de la 7ème édition du Festival international du film d'animation «CASANIM», a été donné, mercredi à Casablanca, avec l'ambition de promouvoir le cinéma d'animation aussi bien auprès des professionnels qu'auprès d'un large public. Initiée par la Fondation ONA et l'Association Animaroc, cette manifestation, qui rassemble professionnels, amateurs et étudiants, se veut un rendez-vous annuel des passionnés de l’image, en particulier dans la formation et la production des courts métrages, à travers des workshops et Master Class encadrés par des professionnels marocains et étrangers, ont indiqué les organisateurs lors de la cérémonie d’ouverture. Une programmation riche et foisonnante figure au menu de cette manifestation qui offre une vue panoramique de la grande diversité de genre, de techniques et de thèmes abordés par le cinéma d’animation. Participent à cette manifestation, qui s'étale sur quatre jours, des artistes marocains et étrangers venant notamment du Portugal, de France et de Côte d’Ivoire, possédant un portfolio très varié, oscillant entre le concept art, le Stop Motion, l’animation 2D et les réalisations en 3D.

Cette édition propose également au public de découvrir le Casanim Studio, une exposition interactive à Dar Al Fonoun Chaäbia de Hay Mohammadi, qui aborde le vaste domaine de l’image animée par le biais de sa création artistique, afin de fournir quelques clés de lecture de l’univers de l’animation tout en permettant la confrontation des genres, des techniques et des domaines.