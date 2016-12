Les vainqueurs de Startup Weekend Benguerir

Le Centre Rhamna Skills à Bengurir a abrité les 23, 24 et 25 décembre courant la 34ème édition de Startup Weekend. Un événement organisé par l’Association StartUp Maroc en partenariat avec OCP Entrepreneurship Network, une initiative voulue par la Fondation OCP et visant à promouvoir et soutenir l’écosystème entrepreneurial marocain.

Pour rappel, Startup Weekend est un marathon de 54h durant lequel 200 participants et futurs entrepreneurs forment des équipes pluridisciplinaires et allient leurs compétences pour passer de l'idée au concept.

Les résultats de ces travaux, organisés sous la supervision de mentors et experts, sont par la suite présentés devant un jury composé d’experts nationaux qui désigne les meilleurs projets.

C’est dans ce cadre que, tout au long du week-end dernier, des participants ont joint leurs compétences aux 15 porteurs de projet pour donner vie à leur startup.

Ainsi, après avoir présenté l'ensemble des composantes de leur business model et répondu aux différentes questions du jury, celui-ci a désigné trois vainqueurs.

Le premier « Prix Startup Weekend Benguerir 2016 » a ainsi été attribué au projet « Dawi Dowaris » présenté par Aziz Elassouli de Benguerir. Il s’agit d’un système solaire innovant et low-cost destiné à l'éclairage des douars et régions reculés non desservis par l'électricité.

Le deuxième prix est revenu au projet « Atticool », du jeune Atti Mohamed de Benguerir, portant sur un système de réfrigération innovant à base d’argile.

Le troisième prix a, quant à lui, consacré le projet « Bras Myoélectrique LowCost » du jeune Fahd Essalhi (16 ans) de Casablanca. Il s’agit d’une prothèse myoélectrique innovante low-cost.

Soulignons que le lauréat du premier prix sera pris en charge (avion et hébergement) pour participer à Startup Istanbul, la plus grande conférence startup en Eurasie et MENA.

Par ailleurs, les trois vainqueurs de cette compétition ont obtenu un hébergement web offert par ADK Média et comprenant 1 Pack mutualisé classique + 1 nom de domaine pour 1 an. En plus d’une « Licence annuelle Sphynx Declic », un logiciel de conception d'enquêtes et d'analyses statistiques des données qualitatives et quantitatives d'une valeur de 10.000 dh / licence.

A en croire les organisateurs, Startup Weekend Benguerir a connu un grand succès avec 400 inscrits et 170 participants dont 65% de la région de Rhamna, 25% de Marrakech et 10% des autres villes. Globalement, 50 idées ont été présentées et les 15 équipes formées ont travaillé avec 16 mentors, durant 54 heures afin de concrétiser leur projet de startup », ont-ils précisé.

Pour rappel, « Startup Weekend » et « StartUp Day » sont les deux composantes du StartUp Maroc Roadshow. Un événement qui vise à « connecter les jeunes avec les acteurs entrepreneuriaux locaux, nationaux et internationaux pour développer une communauté locale d’entrepreneurs, alimenter un environnement d’innovation autour des universités et dynamiser ainsi l’écosystème entrepreneurial à l’échelle nationale », explique-t-on. Notons que « StartUp Day » est une formation préparatoire au Startup Weekend pour former sur les outils et méthodologies Learn Startup (Business model canevas, ...).