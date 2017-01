Les très sonores vuvuzela sont de retour

Les vuvuzela, cornes particulièrement bruyantes qui ont fait une irruption tonitruante sur la scène footballistique internationale lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, berceau de l'instrument, font leur grand retour à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2017).

Cauchemar des preneurs de son lors des retransmissions télévisées des matches, le millésime 2017 de la célèbre corne pourra satisfaire tous les supporters des 16 équipes nationales engagées dans la CAN.

Dans les rues de la capitale gabonaise, les vendeurs à la sauvette les proposent en effet aux couleurs des différents drapeaux nationaux, pour environ 2.000 francs CFA (3 euros) avec les autres accessoires du bon supporter (casquettes, chapeaux, écharpes, maillots,...).

Avantage: elle est rétractable, ce qui limite son encombrement dans les transports en commun surchargés. Mais elle conserve toute sa capacité sonore: depuis samedi matin les coups de trompe supplantaient largement en décibels les tiroulis des sifflets des policiers chargés de régler la circulation.

Les amateurs de proverbe pourront eux s'attacher à vérifier si l'adage "la musique adoucit les moeurs" s'applique à la vuvuzela.

A voir les regards lancés par des automobilistes - bloqués dans les embouteillages de la capitale gabonaise sous une chaleur accablante - aux supporters cheminant à pied en soufflant gaillardement dans leur trompe, le doute est permis.

Quant aux parents, qui dans un fol accès d'euphorie sportive, ont ramené des vuvuzela à leur progéniture à la maison, il ne leur reste plus qu'à tabler sur l'ardeur soufflante et destructrice de leurs enfants pour réduire l'instrument au silence.