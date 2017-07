Les têtes d'affiche du 10ème Meeting international Mohammed VI d'athlétisme

100m Hommes

Yohan Blake (JAM)

- Champion olympique 4x100m en 2012 et 2016

- Champion du monde du 100m en 2011

- Champion du monde du 4x100m en 2011

- Vice-champion olympique du 100m et 200m en 2012

200m Hommes

Andre DE Grasse (CAN)

- Vice-Champion Olympique du 200m à Rio et médaille de bronze sur 100m et 4x100m

- Médaille de bronze sur 100m et 4x100m aux Championnats du monde 2015.

Warren Weir (JAM)

- Médaille de bronze aux Jeux olympiques 2012

- Champion du monde 4x100m en 2013

- Médaille d’argent sur 200m aux Championnats du monde 2013 (derrière Bolt)

800m Hommes

Kipyegon Bett (KEN)

- Champion du monde juniors en 2016

- Vainqueur du 800m à Shanghai

3.000m Hommes

Abdelaati Iguider (MAR).

3.000m steeple Hommes

Conseslus Kipruto (KEN)

- Champion olympique 2016

- Vice-champion du monde en 2013 et 2015

- Champion du monde juniors en 2012

Soufiane EL Bakkali (MAR)

- 4ème aux Jeux Olympiques de 2016

Saut en Hauteur Hommes :

Mutaz Bcv (QAT)

- Vice-champion olympique 2016

- Vice-champion du Monde 2013

- Bronze aux Jeux olympiques en 2012

- Champion du monde Indoor 2014

Saut en longueur hommes

Luvo Manyonga (RSA)

- Vice-champion olympique 2016

- Vainqueur à Shanghai avec 8m61

Lancer de Poids hommes

Ruan Crouser (USA)

- Champion olympique du lancement du Poids en 2016

100m Femmes

Elaine Thompson (JAM)

- Championne olympique 100 et 200m en 2016

- Championne du monde 4x100m en 2015

- Vice-championne olympique 4x100m en 2016

- Vice-championne du monde 200m en 2015

Blessing Okagbare (NGR)

- Médaille de bronze sur 200m aux Championnats du monde 2013

- Médaille d’argent en longueur aux Jeux olympiques 2008

- Finaliste sur 100m aux Championnats du monde 2011, 2013 et 2015 et aux J.O. 2012

400m Femmes

Caster Semenya (RSA)

- Championne olympique du 800m en 2012 et 2016

- Championne du monde du 800m en 2009 et 2011

- Championne d’Afrique en 2016

400m haies Femmes

Dalilah Muhammad (USA)

- Championne olympique 2016

- Vice-championne du monde 2013

Sara Petersen (DEN)

- Vice-Championne olympique 2016

- Championne d’Europe 2016

Zuzana Hejnova (CZE)

- Championne du monde 2013 et 2015

- Bronze aux Jeux olympiques 2012

- 4ème aux Jeux olympiques 2016

Javelot Femmes

Barbora Spotakova (CZE)

- Championne olympique 2008 et 2012

- Championne du monde 2007

- Championne d’Europe 2014

- Bronze aux Jeux olympiques en 2016