Les sœurs, les femmes cachées du djihad

Un reportage de Marina Ladous, Roméo Langlois (Prix Albert Londres 2013 et Prix Bayeux 2016) et Etienne Huver (Prix Albert Londres 2016)

Une coproduction France 24/Slug News/TV Presse avec la participation de France Télévisions

Format : 35min



Depuis 2012, près de 300 Françaises ont rejoint la Syrie. Dans le jargon djihadiste, on les appelle les «sœurs». La France a découvert leur existence le 8 septembre 2016 avec l’affaire dite des bonbonnes de gaz, un commando de jeunes femmes arrêtées suite à la découverte d’une voiture piégée dans le quartier de la Cathédrale Notre-Dame à Paris.

Depuis plus d’un an, une équipe de reporters a mené l’enquête sur ces femmes cachées qui jouent un rôle clé dans la sphère djihadiste. Leur outil de prédilection: Internet. C’est le plus souvent sur la Toile qu’elles rencontrent des recruteurs, préparent leur «Hijra», leur départ en zone irako-syrienne ou, pire encore, fomentent un attentat en France.

Les journalistes ont réussi à convaincre certaines de ces «sœurs» de briser l’omerta et de livrer leur histoire, malgré les menaces. Ces jeunes femmes radicalisées et ultra déterminées ont parfois à peine 15 ans et viennent de tous les milieux.