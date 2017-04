Les services voix 2G et 3G affichent un taux moyen de réussite supérieur à 95%

Le taux moyen de réussite global pour les services voix 2G et 3G a atteint respectivement 95,78% et 96,87%, pour tous les sites concernés durant la période du 15 octobre au 07 novembre 2016, selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Pour le service voix 2G, le taux moyen de réussite s’est établi à 96,71% dans les villes, 95,78% dans les autoroutes, 94,55% dans les routes nationales et à 90,09% dans les axes ferroviaires, précise l’ANRT qui vient de publier les résultats de la dernière campagne d’évaluation de la qualité de service (QoS) offerte par les réseaux des opérateurs mobiles (2G/3G) de télécommunications, menée entre octobre et novembre 2016.

Dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, l’ANRT indique que pour le service voix 2G, les mesures ont été effectuées sur 27 villes, au lieu de 26 villes une année auparavant, la majorité des axes autoroutiers, 21 tronçons de routes nationales ainsi que la quasi-totalité des axes ferroviaires.

Quant aux mesures sur les réseaux 3G, elles ont concerné 20 villes, contre 19 une année auparavant pour les services voix et 15 villes pour les services Data, ajoute le communiqué.

Pour sa part, le taux moyen de connexions globales réussies au niveau du service Data mobile 3G sur Smartphones s’établit à 99,27% durant la période allant du 26 octobre au 24 novembre 2016, fait savoir l’ANRT, ajoutant que pour le service data 3G sur PC, le taux moyen de connexions réussies est de 98,47%.

Sur une année, les campagnes de QoS ont permis de totaliser des communications d’évaluation réparties en 130.000 appels voix, 30.000 SMS et 60.000 mesures de type Data 3G, relève le communiqué.

Les résultats de la dernière campagne ont permis de relever que la QoS s’est améliorée par rapport à ceux enregistrés une année auparavant et mettent en évidence que les actions d’amélioration entamées par les opérateurs ont eu des impacts positifs, relève le communiqué.

Ainsi, sur plus de 81% de l’échantillon des villes, le taux de réussite est supérieur aux seuils admis dans les cahiers des charges des opérateurs, note le communiqué, ajoutant que 69% des villes, parmi celles mesurées en 2015, ont connu une amélioration par rapport aux campagnes de 2015.

Pour les axes autoroutiers et les routes nationales, des améliorations de la QoS sont relevées par rapport aux campagnes de 2015 et nécessitent des améliorations supplémentaires en raison de l’importance de ces axes, estime l’ANRT.

S’agissant des axes ferroviaires, des améliorations ont été relevées mais la situation reste inférieure aux seuils admis, selon la même source.

En ce qui concerne l’Internet par les réseaux 3G, les mesures montrent de légères améliorations des débits Down-Link par rapport aux campagnes de 2015.