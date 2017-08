Les secrets de l'indestructible ourson d'eau décryptés

Le séquençage du génome de deux espèces de tardigrade a permis de lever en partie le mystère de la résistance et la capacité de survie exceptionnelle de cette étrange créature qui survit même au vide de l'espace.

"Je suis fasciné depuis vingt ans par ces animaux minuscules et résistants, et c'est fantastique de finalement disposer de leur génome et de commencer à les comprendre", s'est réjoui le professeur Mark Blaxter de l'Université d'Edimbourg au Royaume Uni, le principal auteur de ces travaux publiés jeudi dans la revue américaine PLOS biology.

"Ce n'est que le début, car avec l'ADN décodé nous pouvons maintenant comprendre comment les tardigrades résistent aux conditions extrêmes et utiliser potentiellement leurs protéines spéciales en biotechnologie et pour des applications médicales", a-t-il ajouté.

L'ourson d'eau est un petit animal boudiné doté de huit pattes et mesurant moins d'un millimètre, considéré comme le plus indestructible de la planète.

Les chercheurs ont réussi à identifier les gènes qui lui permettent de résister aux effets d'un dessèchement extrême, pendant des années, pour mieux ressusciter quand on le réhydrate.

En observant quels gènes étaient activés pendant le processus de dessiccation, les scientifiques ont pu identifier des protéines qui paraissent remplacer l'eau que les cellules perdent quand l'animal se dessèche, permettant ainsi de préserver les structures cellulaires en attendant une réhydratation.

Ces animaux (Milnesium tardigradum) sont aussi capables de résister à des températures extrêmes, allant de -272 degrés Celsius à 150 degrés Celsius, pendant plusieurs minutes.

Il supporte aussi toutes sortes de pressions extrêmes que ce soit dans les profondeurs de l'océan ou dans le vide spatial.

D'autres protéines semblent également protéger l'ADN des tardigrades, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils survivent si bien aux radiations.

L'ourson d'eau pourrait aussi survivre aux conséquences d'une collision de la Terre avec un astéroïde géant, du type de celui qui a aidé à la disparition des dinosaures et auquel l'être humain ne résisterait pas, selon une étude publiée mi-juillet dans Scientific Reports.

Le tardigrade peut donc espérer vivre "au moins 10 milliards d'années", ont conclu les chercheurs des Universités d'Oxford (Royaume-Uni) et d'Harvard (Etats-Unis).

Ils ont étudié les probabilités de survie du tardigrade à plusieurs cataclysmes venus de l'espace au moyen de modèles mathématiques.

La résistance des tardigrades aux événements cosmiques semble démontrer, que la vie est difficile à éliminer soulignaient les auteurs de ces simulations ce qui nourrit l'espoir de trouver un jour des organismes vivant ailleurs que sur notre planète.

Le séquençage du génome des tardigrades a permis aussi d'écarter l'hypothèse avancée précédemment selon laquelle leur ADN avait intégré un grand nombre de gènes étrangers provenant de bactéries, qui aurait pu expliquer leur extraordinaire résistance.

La présence de ces matériaux génétiques s'explique simplement par la contamination.

En revanche les chercheurs sous la houlette de Mark Blaxter ont pu déterminer en faisant des comparaisons entre leurs matériels génétiques respectifs que le tardigrade est un proche cousin des vers ronds et qu'il partage des similarités avec les arthropodes, le groupe auquel appartiennent les araignées.