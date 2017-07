Les sans-abri en hausse à New York

Le nombre de sans-abri à New York a bondi de 39% en un an, pour atteindre 3.892 personnes, au plus haut depuis douze ans, selon des chiffres publiés par le département des services aux personnes sans domicile fixe.

Le département souligne que la mesure a été effectuée en une soirée, le 6 février, par une température élevée pour la saison (4°C), alors que le relevé précédent avait été réalisé, début 2016, par -2°C.

Pour autant, le total enregistré en février 2017 est également sensiblement supérieur à ceux de 2015 (+22%) et 2014 (+16%).

Il est le plus élevé depuis 2005, année de la création de cet indicateur, lors de laquelle il avait atteint 4.395 personnes.

Pour le département en charge des personnes sans domicile fixe (Department of Homeless Services), outre la météo favorable, l'autre facteur pouvant expliquer cette hausse est "la crise persistante de l'accès au logement", selon le communiqué publié mercredi.

Il rappelle qu'entre 2005 et 2015, le revenu médian (la moitié au-dessus, la moitié en-deçà) d'un foyer new-yorkais a augmenté de 4,8% quand le prix médian des loyers a lui progressé de 18,3%.

La mairie assure qu'elle "redouble d'efforts pour inverser la tendance" et a mis en place 350 lits dédiés aux sans-abri, auxquels s'ajouteront 360 lits supplémentaires d'ici la fin de l'année.

Le maire Bill de Blasio a créé, en 2015, les HOME-STAT, des équipes de terrain qui entrent en contact avec les sans-abri pour leur proposer des alternatives à la rue.

En 2016, ces unités ont permis, selon la mairie, de sortir 748 personnes de la rue.

Les sans-abri ne sont, à New York comme ailleurs, qu'une petite partie de la population des sans domicile fixe. Selon le département concerné, 57.937 vivent dans des foyers d'accueil à New York, dont 22.047 enfants.